È un momento molto toccante quello che a C’è posta per te 2021 vede protagoniste 3 sorelle che purtroppo hanno perduto entrambi i loro genitori. La storia di Ilaria, Valentina e Stefania commuove il pubblico e anche Alessandra Amoroso. La cantante, sorpresa che Ilaria ha voluto regalare alle sorelle, le abbraccia ed esprime loro, tra le lacrime, tutta la stima per questo meraviglioso rapporto descritto su Canale 5: “Anche io sono la mezzana di tre sorelle e voi siete davvero un grande esempio per tutti. – ammette la cantante, che prosegue – Esempio di coesione e di come l’amore, anche tra mille difficoltà, quando è forte, vero e sincero può superare davvero tutto. Quindi grazie di cuore.” Alessandra dona loro un braccialetto che è un portafortuna ma anche un simbolo di amore. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ILARIA, SORPRESA ALLE SORELLE "ORFANE DI MAMMA E PAPÀ"/ "Vi amo" (C'è posta per te)

Ilaria a C’è posta per te per le sorelle: “Siamo orfane di entrambi i genitori”

Ilaria chiama C’è posta per te per le sue sorelle, Stefania e Valentina. La ragazza svela che sono orfane di papà e mamma: il primo è morto nell’agosto del 2017 e la mamma l’ha raggiunto solo un anno dopo. “Noi abbiamo avuto un’infanzia e un’adolescenza bellissime. Papà e mamma si erano divisi i ruoli: lui lavorava e lei si dedicava a noi.” ha raccontato Ilaria a Maria De Filippi.

Il racconto continua con un’altra svolta difficile: la madre, infatti, si ammala e per lungo tempo deve condividere con questa malattia. La donna, però, non è preoccupata e dice alle figlie che, qualora non ce l’avesse fatta, sarebbe stata comunque serena perché avrebbe raggiunto il papà, deceduto poco prima. Poco dopo le tre sorelle rimangono sole “è stata davvero difficile”, ha raccontato Ilaria che chiama C’è posta per te per raccontare alle sorelle tutti quei sentimenti rimasti in lei nascosti, non detti.

Ilaria sorprende le sorelle Valentina e Stefania a C’è posta per te: “Le parole che non vi ho detto”

Valentina e Stefania cedono alle lacrime quando scoprono che dall’altra parte della busta di C’è posta per te c’è la loro sorella Ilaria. Lei, commossa, prende parola e dichiara: “Mamma e papi purtroppo non sono più presenti fisicamente, però per come ci hanno cresciuto e per l’amore che ci hanno trasmesso sono sicura che non avremmo potuto desiderare di più Voi due siete il dono più bello e prezioso che loro mi hanno lasciato. Vi amo e siete tutta la mia vita!” “E tu la nostra”, replicano loro.

