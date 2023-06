Manu e Isabella, coppia di Temptation Island 2023/ Lui: “non sono accettato”, lei delusa chiede il confronto

Isabella a Temptation Island 2023 è molto delusa dalle parole del fidanzato Manu. “Credo che abbia fatto una descrizione di me in cui non mi rivedo. Lui non ha capito la ragione per cui siamo venuti qua, sei venuto ad elencare cosa non ti va bene di me” si domanda Isabella durante il primo falò. Intanto nel filmato Manu continua a lamentarsi: “non mi sento accettato, secondo me lei si vergogna di quello che faccio e tante volte mi fa capire che è un lavoro di merda e che lei non vuole fare una vita mediocre. Io non ho vissuto male, sono contento di quello che ho vissuto, purtroppo non ho vissuto quello che ha vissuto un’altra persona, ma non mi è mai mancato niente, sono un ragazzo abbastanza felice, sono una persona sorridente e solare, ma quando parlo di lei non lo sono più. Vado avanti per inerzia e so già che questa relazione non può durare per sempre nonostante il mio desiderio è altro. Non ti vado bene come persona, io mi sono aiutato da solo, lei ti fa capire che non vali niente” – ma lei interrompe il video”.

La delusione di Isabella è palese: “non lo voglio più vedere. Non so se sono più arrabbiata o delusa, non ho mai voluto denigrarlo o sminuirlo, ho sempre cercato di dargli consigli per spronarlo. Quando lo vedo piangere mi sento in colpa, ma ad oggi sicuramente sbaglio i modi, ne sono certa, ma io mi sento attaccata quando vedo che non capisce che queste cose gliele dico perchè voglio vederlo felice e realizzato. Io vorrei confrontarmi con lui, non ha senso sentire ste cose, sento dire sempre le stesse cose. Vorrei capire ‘cosa ami con me?’. Poi chiede di poter continuare a rivedere il video. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Manu e Isabella in crisi a Temptation Island 2023: lo sfogo di lui

Non mancano problemi per la coppia composta da Isabella e Manu nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023. Subito dopo la separazione nei due villaggi, il ragazzo si sfoga in un confessionale che fa infuriare la fidanzata.

Queste le parole del ragazzo: “Sono un po’ in ansia per quello che può succedere in questi giorni. Mi rendo conto che quello che vuole lei è talmente in alto, tipo minimo per lei una persona a Milano deve guadagnare 6 mila euro al mese… Lei non si rende conto, non riesce a capire che ci vuole tempo. Io sono orgoglioso da dove vengo, lei forse non lo è, non accetta tutte le persone che mi stanno intorno ma che fanno parte della mia vita. Mi fa sentire sbagliato” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono Manu e Isabella di Temptation Island 2023: i problemi della coppia

Lunedì 26 giugno al via su Canale5 Temptation Island 2023. Il profilo Instagram ufficiale del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha presentato la coppia della nuova edizione composta da Manu e Isabella che intendono mettere alla prova la loro storia d’amore. Lui ritiene che da parte della sua compagna, ci sia un pregiudizio radicato nella diversa provenienza sociale. Isabella, invece, sostiene che quello non sia il loro unico problema.

Nel video di presentazione della coppia di Temptation Island 2023, il primo a prendere la parola è Manu, che evidenzia come lui e la sua fidanzata vengano da due realtà diverse: “Sono Manu, ho 27 anni e sono fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo. Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse. Io provengo da un quartiere popolare, mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano“. Ha poi spiegato: “Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei, vorrei anche andare a convivere, ma non troviamo un punto d’incontro su dove andare”.

Temptation Island, Isabella e Manu in crisi: interviene la sorella del ragazzo

A prendere poi la parola è stata Isabella per esprimere la propria versione, differente da quella del fidanzato Manu: “Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti“. Quindi, ha concluso dichiarando di avere la sensazione che, al di là dell’amore, non ci sia più niente che la tenga legata a lui: “Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno”.

Il web si è espresso commentando il video di presentazione sul profilo ufficiale Instagram di Temptation Island. Commenti a favore di Manu: “Quando trovano un bravo ragazzo e trovano comunque di cosa lamentarsi…”. Un’utente ha scritto: “Evviva la sincerità lei palesemente ma con molta raffinatezza gli ha dato del pezzente davanti a tutti …. Noooo ma io non resisto voglio la prima puntata il prima possibile“. E ancora: “Non so come ragazzi così sensibili finiscano sempre con serpi“. A commentare è stata anche la sorella di Manu, Francesca: “Se mio fratello sta con Isabella, ed é innamorato di lei ha tutte le sue ragioni. Vi ricordo che stiamo parlando di una ragazza giovane, aldilà di come possono andare le cose, rimane il fatto che sia una ragazza giovane e questo accanimento é ingiusto”.

