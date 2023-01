Ilary Blasi, a Parigi con il nuovo fidanzato Bastian Muller/ La foto scatena i fan

Ilary Blasi, nuovi indizi sulla love story con Bastian Muller

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo oltre vent’anni, è ormai finita da diverse settimane e i diretti interessati hanno ripreso in mano le redini delle rispettive vite sentimentali. Se da un lato il noto calciatore non si nasconde in compagnia della nuova fiamma, Noemi Bocchi, altrettanto sembra fare la conduttrice. Ilary Blasi ha infatti praticamente ufficializzato la sua relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller direttamente dai suoi profili social.

Ilary Blasi e Bastian Muller fuga romantica in montagna/ La coppia fa sul serio

L’ultimo scatto pubblicato da Ilary Blasi lascia infatti poco spazio alle interpretazioni. Una mano che dolcemente accarezza le sue gambe e uno scenario che lascia intendere qualcosa di particolarmente romantico. L’autore del gesto sarebbe proprio Bastian Muller, con lei a Parigi per una vera e proprio fuga d’amore. Come riportato dal settimanale Nuovo Tv, i due si troverebbero insieme nella capitale francese proprio per concretizzare la nuova relazione.

Ilary Blasi, addio Isola dei Famosi?/ Rumors: era pronta a lasciare ma la Toffanin...

Ilary Blasi e la foto con Bastian Muller: galeotto fu quel Rolex…

La foto pubblicata da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram ha destato l’attenzione del mondo del gossip, considerata come l’ufficialità definitiva della sua liaison con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. I fan più attenti hanno però notato un dettaglio ancora più scottante; come riporta il settimanale Nuovo Tv, nella foto in questione la nuova fiamma di Ilary Blasi porterebbe al polso uno sfarzoso rolex. Il riferimento sembra quasi diretto alla querelle con Francesco Totti in merito alla sua presunta collezione di orologi della medesima marca, citata più volte nelle notizie di gossip delle scorse settimane.

Totti e Ilary separazione: "In aula verranno fuori rivelazioni shock"/ "Tensione alta tra i due ex": lo scoop

A prescindere dalle indiscrezioni e dalle presunte frecciatine nei confronti dell’ex marito Francesco Totti, Ilary Blasi si gode la nuova storia d’amore con Bastian Muller tra le bellezze parigine. La luna di miele è solo una delle tante tappe romantiche della coppia che probabilmente sta preparando il terreno per una possibile convivenza. I due erano già stati in Thailandia e a St. Moritz, a dimostrazione di come la relazione vada a gonfie vele. Così come Francesco Totti, che con Noemi Bocchi ha già messo in atto un progetto di convivenza, anche Ilary Blasi sembrerebbe pronta a questo nuovo capitolo della sua vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA