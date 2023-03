Ilary Blasi al concerto dei Maneskin con il compagno Bastian/ Balli sensuali e…

Ilary Blasi al concerto dei Maneskin con Bastian: le foto insieme a Damiano

Ilary Blasi si è recata al concerto dei Maneskin, rockband italiana, insieme al compagno Bastian Muller. In tribuna, al Palazzo dello Sport di Roma, la conduttrice si è scatenata a ritmo di musica. Balli sensuali ed effusioni con l’imprenditore svizzero con il quale ormai fa coppia fissa da molti mesi.

Diretta/ Catanzaro Pescara (risultato 1-1) streaming video tv: la riprende Curcio

La conduttrice, prossima alla messa in onda dell’Isola dei Famosi 2023, si è presentata con un outfit graffiante composto da maglioncino corto bianco e coprispalle in pelliccia. Al termine del concerto non è mancata una foto nel backstage con il frontman del noto gruppo, Damiano Davide, e il suo Bastian. Insomma, una serata tutta rock e divertimento per Ilary Blasi il cui rapporto con l’imprenditore sembra sempre più profondo e serio. Infatti, Muller si reca spesso in Italia per stare al fianco della sua dolce metà.

Diretta/ Carrarese Siena (risultato 1-0) video tv: Castorani e Paloschi vicini al gol

Alex Nuccetelli svela cosa pensa della coppia Ilary Blasi-Bastian: le sue parole

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono recati al locale gestito da Alex Nuccetelli, amico di Totti, in occasione del compleanno di Isabel. Il pr romano, ai microfoni di Novella 2000, ha svelato cosa pensa della coppia: “Le foto che ha postato su Instagram, con dimostrazioni di affetto così accentuate non le ho mai viste con Francesco, nemmeno i primi tempi. Le sto vedendo adesso tra Francesco e Noemi Bocchi e tra lei e il nuovo compagno”.

Per quanto riguarda il fatto che la conduttrice si sia recata presso il suo ristorante, Nuccetelli si è definito “perplesso” per poi aggiungere: “Ci parliamo tramite avvocati. In ogni caso che abbia scelto proprio il Tartarughino mi ha fatto piacere: in una serata, quella del giovedì, che è meno esplosiva delle altre, sicuramente la presenza del suo gruppo è stata gradito”.

Diretta/ San Donato Gubbio (risultato 1-1) streaming video tv: pareggio di Arena!

© RIPRODUZIONE RISERVATA