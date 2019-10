Ilary Blasi assente all’omaggio per Nadia Toffa a Le Iene/ Perché? A Londra per…

La nuova edizione de Le Iene, come annunciato, si è aperta con un commovente e bellissimo ricordo di Nadia Toffa. Tutti coloro che hanno fatto parte del programma in questi anni, sia in veste di inviati che in quelli di conduttori, capitanati da Alessia Marcuzzi, hanno sfilato in studio, con l’immancabile divisa, per ricordare e omaggiare insieme Nadia. A molti però è balzato all’occhio una grandissima assente, che per molti anni è stata alla guida del programma: Ilary Blasi. La conduttrice avrebbe dovuto fare capolino proprio nella primissima fila, dove il pubblico ha ritrovato ex volti della conduzione come Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Fabio Volo; eppure non è stato così. Come mai? Perché Ilary Blasi non ha omaggiato come i suoi colleghi Nadia Toffa?

Ilary Blasi e Teo Mammucari assenti all’omaggio a Nadia Toffa

La risposta a questa domanda sembra arrivare attraverso le stories pubblicate proprio da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram. In queste, la conduttrice è prima in aeroporto e mostra quella che è la sua destinazione: Londra. La storia successiva la vede proprio all’interno dell’aeromobile, prima a decollare. Infine, la terza storia arriva proprio da Londra. Insomma, sembra che questioni di carattere lavorativo, e quindi di forza maggiore, abbiano tenuto lontano la Blasi dallo studio de Le Iene. Che sia stata la stessa cosa anche per Teo Mammucari? Anche il conduttore, che è stato il partner della Blasi per alcune edizioni del programma, era infatti assente all’omaggio per Nadia Toffa. Come mai? Anche in questo caso si è trattato di impegni lavorativi?

