Ilary Blasi, avvertimento per naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023/ “Arrangiatevi…”

Ilary Blasi e il promo dell’Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi dà il via al countdown ufficiale per l’Isola dei Famosi 2023. In attesa della finalissima del Grande Fratello Vip 2022, dopo una settimana di pausa, dal 17 aprile, canale 5 trasmetterà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone, come sempre ci sarà Ilary Blasi che sarà affiancata da una nuova coppia di opinionisti: accanto a Vladimirs Luxutria, infatti, ci sarà Enrico Papi. Tra i naufraghi ci sarà sicuramente Cristina Scuccia, ex Suor Cristina che ha già partecipato a The Voice prima di togliere l’abito. Ma non solo.

Gli altri concorrenti dovrebbero essere: Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, le gemelle Serena ed Elga Enardu, Pamela Camassa, Marco Mazzoli e Paolo Noise de ‘Lo Zoo di 105’, Gianmarco Onestini, Fiore Argento, Marco Predolin, Gian Maria Sainato, Christopher Leoni, Claudia Motta e Helena Prestes.

Le parole di Ilary Blasi nel promo

Nel primo promo ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi lancia una serie di messaggi ai naufraghi che, in Honduras, dovranno affrontare una serie di difficoltà per sopravvivere e sperare di arrivare fino in fondo all’avventura che è sicuramente memorabile.

“Amati naufraghi, per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed iniziate a sfregarle come sto facendo io. Passiamo oltre. Prendete una ciotola. Versate del riso. Per me vi conviene cercare dell’altro. Il cocco c’è: un colpo secco e deciso proprio così… Va beh… basta! Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui”, le parole della conduttrice.

