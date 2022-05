Ilary Blasi caduta dalla sedia in diretta/ Video, Isola dei famosi: colpa di Alvin?

Ilary Blasi, la caduta dalla sedia in diretta all’Isola dei famosi è una piccola perla di tv

Ilary Blasi cade dalla sedia in diretta e gela lo studio de l’Isola dei Famosi. E’ un attimo, colto dalla regia sempre attenta di Roberto Cenci, ed ecco che Ilary Blasi ci mette davanti a un altra piccola perla di tv spontanea, genuina e decisamente umana. Certo, pensare alle gaffes di Ilary quando si tratta di Isola dei Famosi è praticamente un gesto automatico. Puntata decisamente segnata dalla sfortuna, come il sempre bravo Nicola Savino fa notare con la solita punta di divertente ironia “cominciata con l’operazione al piede di Nick dei Cugini di Campagna, proseguito con il doloroso infortunio occorso a Nicholas e conclusasi con la caduta di Ilary Blasi che voleva empatizzare con i naufraghi”. Il videoclip dello scivolone dal “trespolo” della conduttrice sta già facendo il giro del web, mietendo applausi e consensi.

E in effetti, cadere e quasi “spalmarsi” a terra, da seduti, non è da tutti. O forse sì, ed è per questo che Ilary Blasi è una conduttrice unica nel panorama italiano. Alzi la mano chi non ha una amica capace, nel mezzo di una festa in un locale di una prodezza del genere. Solo che qui, ovviamente, all’Isola dei Famosi, di certo alcol e musica alta non c’entrano nulla.

Perchè Ilary Blasi caduta dalla sedia in diretta all’Isola dei famosi

Ma Ilary Blasi com’è caduta dalla sedia? Il perchè è stato svelato proprio da Nicola Savino, che alimenta, dopo le indiscrezioni giornalistiche, la leggenda metropolitana dell’odio tra Ilary Blasi ed Alvin, inviato all’Isola dei Famosi che proprio con Ilary Blasi forma un duo formidabile e molto amato dal pubblico. “Si è servito dello spirito dell’Isola”, pare dire Savino, e quando il collegamento torna in Palapa, Alvin sornione domanda “Ilary sei per caso caduta dalla sedia?”, “Sì, Alvin, grazie tante e a buon rendere!” risponde la conduttrice più sorridente che mai dopo questa ennesima gaffe. “Si sta già grattando”, interviene Vladimir Luxuria (e in effetti Alvin divertito pare abbozzare un po’). Insomma una origine quasi spiritica per questa caduta, ma mentre imperversa il rallenty, riproposto sapientemente dalla regia di Cenci, si coglie con tutta probabilità la vera ragione della caduta dalla sedia di Ilary Blasi. Il vestito di questa sera, molto originale, proponeva un pantalone aperto sul davanti che dava l’effetto di una gonna.

E proprio questo particolare taglio del vestito deve essere rimasto sulla pedalina dello sgabello, frapposto alla suola della scarpa della conduttrice, facendola scivolare quando ha tentato di mettersi più comoda. La “sfida” a distanza tra Ilary e Alvin continua allora, senza esclusione di colpi, colpi di scena, risate e finalmente un po’ di sana spensieratezza.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI ILARY BLASI DALLA SEDIA ALL’ISOLA DEI FAMOSI













