Isola dei Famosi 2022, 17a puntata/ Diretta ed eliminato: 4 nuovi concorrenti e…

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta diciassettesima puntata

Come ogni lunedì, ad aprire la nuova settimana di canale 5 in prima serata, torna l’Isola dei Famosi 2022. Questa sera, Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, conduce la diciassettesima puntata ricca di emozioni, colpi di scena e nuovi ingressi. Il reality farà compagnia ai telespettatori fino al 27 giugno. Per dare vita a nuove dinamiche, dopo l’arrivo in Honduras di Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli, la produzione dell’Isola ha deciso di far arrivare in Honduras quattro, nuovi concorrenti. Il gruppo dei naufraghi in Palapa si arricchirà con l’arrivo di tre uomini e una donna, ma chi sono i quattro, nuovi naufraghi?

Pamela Petrarolo chi è? Isola dei famosi/ “Non credevo più nell’amore ma ho incontrato Giovanni: mie figlie…”

Sulle spiagge dell’Honduras arriveranno l’ex ragazza di Non è la Rai Pamela Petrarolo, il conduttore Marco Maccarini, il modello Gennaro Auletto e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Luca Daffrè. Come reagiranno i naufraghi di fronte all’arrivo dei nuovi concorrenti?

Dolce sorpresa per Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Serata di dolci sorprese per alcuni dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Se nelle scorse settimane era stata Guendalina Tavassi a ricevere la sorpresa del fidanzato Federico Perna che ha riabbracciato in Honduras, questa sera, invece, toccherà a Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni ricevere una carezza. Dopo aver ricevuto un videomessaggio, questa sera, invece, mamma e figlio potranno parlare con Carmelina, la secondogenita di Carmen di cui Alessandro ha ammesso di sentire fortemente la mancanza.

Mercedesz Henger tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis all'Isola/ Amicizia a rischio? "Non intrometterti"

Occhi puntati, inoltre, sul rapporto tra Alessandro e Maria Laura De Vitis che hanno trascorso qualche giorno lontani dal gruppo. Cosa sarà accaduto nella capanna? Inoltre, questa sera, i telespettatori scopriranno se Guendalina Tavassi che ha saltato la sedicesima puntata per dei problemi fisici, ha lasciato l’infermeria rientrando in gruppo.

Chi sarà eliminato?

La diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 regalerà una sorpresa anche i naufraghi di Playa Sgamada ovvero Clemente Russo, Licia Nunez, Fabrizia Santarelli, Estefania e Marco Cucolo. Gli abitanti di Playa Sgamada, infatti, questa sera, dovranno salutare quella che è stata la loro casa nelle ultime settimane per trasferirsi una nuova spiaggia di Cayo Cochinos. Tra i naufraghi di Playa Sgamada ci sarà, poi, il nuovo eliminato definitivo dell’Isola: chi sarà?

Nick Luciani/ L'Isola dei Famosi sarebbe dovuta arrivare dieci anni fa

Infine, Ilary Blasi, nel corso della puntata, chiuderà il televoto tra Blind, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Lory De Santo: chi dovrà abbandonare la Palapa?











