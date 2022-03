Ilary Blasi: “Nostra figlia Chanel? Avremmo voluto chiamarla Roma”/ “La crisi…”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono finiti poche settimane fa al centro del gossip per un presunto tradimento dell’ex calciatore e la successiva separazione della coppia. Rivelazioni poi smentite da entrambi attraverso i social e non solo: la coppia, sposata da 17 anni, è ancora unita e molto innamorata. La showgirl e presentatrice, al momento alla guida de L’Isola dei Famosi, si è raccontata in una lunga intervista che andrà in onda venerdì su Rai 2 nel programma “Belve”. La moglie di Totti ha svelato anche un retroscena legato alla figlia Chanel, secondogenita della coppia.

Ai microfoni di Francesca Fagnani, Ilary ha rivelato che Chanel avrebbe potuto avere un altro nome. Lei e Totti, infatti, avrebbero voluto chiamarla Roma. Come dichiarato dalla showgirl: “Dico la verità, tra i possibili nomi che avevamo previsto c’era anche Roma“. L’amore tra Totti e la squadra giallorossa è durato più di venticinque anni, fatti di gol, vittorie, momenti felici e altri meno. Un legame indissolubile che il calciatore avrebbe voluto immortalare dando il nome della “Magica” anche alla figlia.

Nel corso dell’intervista a “Belve”, Ilary Blasi ha parlato anche della presunta crisi di coppia con Francesco Totti. Alla fine di febbraio era impazzato il gossip che avrebbe voluto i due separati per un presunto nuovo rapporto dell’ex giallorosso con un’altra donna, avvistata insieme a lui allo stadio. La showgirl e conduttrice, sposata con l’ex capitano della Roma da 17 anni, ha spiegato la sua versione dei fatti: “Ho detto che secondo me è stato frutto di una macchinazione, ma non mi sono mai chiesta chi fosse l’artefice tanto non avrò mai la certezza“.

Nessuna crisi, ma neanche nessun tradimento. Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha chiesto a Ilary se la loro storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, di uno o dell’altro. La conduttrice de L’Isola dei famosi non ha il minimo dubbio: “No, né dell’uno né dell’altra”. Dunque nessun tradimento e nessuna separazione: i due, nonostante le voci insistenti di qualche settimana fa, sono ancora insieme, più uniti che mai.











