Ilary Blasi: “Crisi con Francesco Totti? Serviva lo scoop”/ “Non ho smentito perché…”

Ilary Blasi è tornata a parlare della crisi con suo marito Francesco Totti, che ha popolato le prime pagine di tutti i giornali nelle scorse settimane. Una crisi che, a detta dell’ex capitano della Roma e della showgirl non c’è mai stata ed è figlia di una fake news alimentata dal mondo del gossip per creare scalpore e attirare lettori. La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è intervenuta sulle colonne del settimanale “Chi”, facendo ulteriore chiarezza sull’accaduto e ribadendo quanto affermato domenica pomeriggio nello studio di Silvia Toffanin, a “Verissimo”.

In particolare, Ilary Blasi ha affermato: “Sulla mia coppia non hanno scherzato molto ultimamente. Quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte. Anche se in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Avete le carte del divorzio in mano? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”.

ILARY BLASI: “ECCO PERCHÉ NON HO RISPOSTO SUBITO ALLE INDISCREZIONI SULLA CRISI CON FRANCESCO TOTTI”

Nel prosieguo dell’intervista concessa a “Chi”, Ilary Blasi ha anche spiegato come mai non abbia risposto subito alle voci di gossip sulla presunta rottura con Francesco Totti: “Mica ogni volta possiamo fare le smentite, tanto poi ricapita sempre. Hanno ripreso cose che… Per dirne una, spesso nelle interviste ho detto ‘non si sa mai, nella vita può succedere di tutto’. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi…”.

E, ancora: “Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie. Se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, guardi, si vede. E poi che parlino di cose più importanti”.











