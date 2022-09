Ilary Blasi dopo le accuse di Francesco Totti si rifugia in famiglia/ Replica al gossip “Amo la pasta cruda”

Ilary Blasi, domenica con la nonna: la reazione all’intervista di Francesco Totti

L’intervista fiume di Francesco Totti, la prima dopo la separazione ufficiale da Ilary Blasi, ha scatenato il mondo del gossip con clamorosi retroscena sull’addio alla conduttrice. Dalle accuse di tradimento a lei rivolte al rapporto con la nuova fidanzata Noemi Bocchi, l’ex calciatore della Roma si è sbottonato come mai fatto prima. E Ilary Blasi? La sua prima reazione è arrivata per mezzo delle parole del suo avvocato, Alessandro Simeone, che ha svelato: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie“.

La diretta interessata, invece, ha preferito non esporsi ancora sui social ma trasmettere un’immagine di sé tranquilla e lontana dalle polemiche. Sulle sue Instagram stories, infatti, ha condiviso alcuni frammenti di questa domenica passata in compagnia della nonna a preparare la pasta fatta in casa. “Amo la pasta cruda” il commento della conduttrice in un video che la ritrae mentre assapora una fettuccina appena preparata. La domenica in famiglia per lei ha il sapore della felicità, al riparo dalla tempesta mediatica scaturita dalle dichiarazioni di Totti.

Si sta dunque delineando il futuro di Francesco Totti e Ilary Blasi che, dalla separazione ufficiale annunciata lo scorso luglio, hanno preso strade separate. Lei ha passato le vacanze in giro per l’Italia per poi fare tappa in Croazia con la figlia Isabel, lui ha trascorso l’estate a Sabaudia assieme a Noemi Bocchi, al riparo da occhi indiscreti. Ora però è proprio l’ex calciatore ad essere passato all’attacco con l’intervista bomba al Corriere della Sera, per ricostruire l’accaduto, affrontare di petto la questione e mettere a tacere chiacchiericci e false indiscrezioni.

Intanto i retroscena da lui rivelati lasciano intendere una situazione tesa ormai da tantissimo tempo. Dalla collezione di orologi che Ilary Blasi gli avrebbe portato via di nascosto svuotando le cassette di sicurezza, ma anche l’accusa di non essergli stato accanto dopo la dolorosa morte del padre a ottobre 2020. Da quel momento la crisi si è acuita e la coppia si è gradualmente allontanata. Ora è per loro tempo di rincontrarsi assieme agli avvocati e dare il via alle pratiche della separazione, nella speranza che tale epilogo non finisca in tribunale.













