Ilary Blasi e Alvin, addio a L’Isola dei Famosi?/ Il gesto in finale e la questione contratto: cosa accade

Isola dei Famosi 2023, il saluto di Alvin ad Ilary Blasi: “Sei la mia statua preferita”

Alvin e Ilary Blasi hanno chiuso la 17esima edizione de L’Isola dei Famosi che – dopo esattamente due mesi – è terminata con la vittoria di Marco Mazzoli. Quando però i due hanno dovuto salutare il pubblico, le loro parole sono sembrate più un addio che un arrivederci. La stessa Ilary Blasi, salutando, ha augurato buona estate senza dare il consueto appuntamento “all’anno prossimo”. Come sempre, è spettato ad, Alvin spegnere le luci nella palapa de L’Isola dei Famosi 2023. L’inviato è ripassato nei luoghi simbolo dell’isola: in primis dalla zona delle nomination, luogo sacro del programma, che ha visto i naufraghi raccontarsi ed emozionarsi.

Poi è stata la volta del cuore pulsante dell’isola. “Qui i naufraghi hanno vissuto momenti di gioia, ma anche di stanchezza, fatica, sorrisi e lacrime. Sono tante le emozioni che abbiamo vissuto qui, ma anche per questo luogo è arrivato il momento di farsi un pò riposo”, ha detto Alvin che, successivamente ha attraversato il ponte che collega alla palapa, ma prima di andare via ha fatto i suoi ringraziamenti: “Ringrazio Mediaset, la famiglia e il calore del pubblico dall’Italia. Grazie a te Ilary, 20 anni fa volevamo fare dei programmi insieme e ne abbiamo fatto diversi insieme. Ti voglio bene e ricordati sei la mia statua preferita”.

L’Isola dei Famosi, possibile stop per l’anno prossimo

L’Isola dei Famosi ritornerà anche l’anno prossimo? Al momento la risposta sembrerebbe essere negativa, dato che il contratto che lega il reality show con Mediaset è terminato con questa edizione. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi la produzione aveva acquistato i diritti per fare tre edizioni e sono tutte state realizzate rispettando termini e scadenze: la prima l’ha vinta Awed, la seconda Nicolas Vaporidis e quella di quest’anno Marco Mazzoli. Al momento non è dato sapere se Mediaset ha acquistato o no altre edizioni, ma – qualora avesse comprato i diritti per produrne altre – sembrerebbe scontato l’anno di pausa nel 2024 dato che gli ascolti di quest’anno hanno più volte tentennato.

L’Isola dei Famosi 2023 si è conclusa con una media share del 19,51%; mentre quella del 2022 con una media del 19,20%. La differenza è che quella di quest’anno è durata 10 puntate in 2 mesi, quella dell’anno scorso 25 puntate spalmate in 3 mesi. La prima condotta da Ilary Blasi e Alvin ha invece chiuso con una media del 18,30% spalmato in 22 puntate andate in onda in 3 mesi. Potrebbe prendere piega il ritorno, per l’anno prossimo, de La Talpa.











