Luxuria ‘soffia’ Isola dei Famosi a Ilary/ La Blasi dopo il “Caso Totti” riparte da Battiti Live

Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live: addio all’Isola dei Famosi

Nella giornata di oggi, Pier Silvio Berlusconi ha indetto una conferenza stampa per discutere dell’andamento, dei risultati e del futuro in Mediaset. Nelle settimane precedenti, a lungo si è discusso sul ritorno o meno di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

Il gossip aveva già anticipato che la conduttrice non sarebbe stata rinnovata per questa stagione. L’amministratore delegato ha confermato le supposizioni della stampa: “Ilary rimane con noi, ci piace a iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro. E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi” ha affermato Pier Silvio che ha tolto finalmente i dubbi sul futuro della presentatrice.

Luxuria sarà la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi

Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa, ha anche confermato che Luxuria prenderà la conduzione dell’Isola dei Famosi: “Luxuria condurrà l’Isola dei Famosi. Vorremmo provare a fare una nuova Isola, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro dell’Isola. Luxuria pensiamo sia la scelta giusta, ho grande ammirazione e stima”.

L’ex opinionista del noto reality show aveva, però, smentito le voci sulla conduzione con un post su Instagram: “Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta” affermava. Salvo, per poi essere smentita da Fabrizio Corona che dava la notizia per certa: “Vi confermiamo, quindi, che oggi si sta svolgendo questo provino ufficiale. Il tutto per testare le doti di Vladimir come conduttrice”.

