Ilary Blasi e Alvin/ “Eurogames, Giochi Senza Frontiere tra sfide e…” (Verissimo)

Ilary Blasi e Alvin protagonisti della puntata di Verissimo di oggi, sabato 14 settembre 2019: i due conduttori presenteranno il prossimo progetto che li vedrà insieme, ovvero Eurogames. Parliamo della versione 2.0 di Giochi Senza Frontiere, ormai in rampa di lancio: lo show approderà in prima serata su Canale 5 a fine settembre e c’è grande curiosità. Non è la prima volta che la Blasi e Alvin condividono un palco: nel 2003 insieme per Top of the Pops, mentre nel 2004 per Cd: Live. Reduce dall’avventura a Le Iene, la moglie di Francesco Totti ha accettato la sfida di Mediaset – rifiutando il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip – e potremmo trovarci di fronte a uno dei format più interessanti degli ultimi tempo: Giochi Senza Frontiere è arrivato in Italia per la prima volta nel 1965, con il Belpaese che ha partecipato a ben 30 edizioni, vincendone 4.

ILARY BLASI E ALVIN AL TIMONE DI EUROGAMES SU CANALE 5

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi e Alvin hanno parlato del nuovo progetto e non mancano i retroscena: l’ex Letterina ha spiegato di essere stata lei a proporlo a Mediaset, uno show a cui pensava fortemente da anni. Poi è arrivato il via libera del Biscione, così come il sì di Alvin: «Ho ripensato al bambino felice che lo guardava dal divano e che, nel suo subconscio, si immaginava lì, sia come giocatore che come conduttore. Perché già allora covavo dentro di me il desiderio di diventare conduttore: sai il pensiero a cui non presti attenzione ma che custodisci lì in un angolino della testa? Ecco, e quando mi hanno proposto di condurre “Eurogames” sono saltato su, entusiasta. Ho detto subito “sììì”!». Sia Ilary che Alvin sono stati dei grandi ammiratori di Giochi Senza Frontiere, al punto da non perderne neanche una puntata. E c’è grande attesa per capire il ruolo che i due ricopriranno, anche se qualche dettaglio in più arriva direttamente dalla loro bocca…

“EUROGAMES, ANCHE NOI PARTECIPEREMO ALLE SFIDE”

Ilary Blasi ha spiegato che lei e Alvin spiegheranno i giochi e interagiranno con i concorrenti: «è un ruolo giocoso e dinamico», con i due che saranno liberi di muoversi sul campo. La priorità è divertirsi, ha aggiunto Alvin, con lo spirito del telespettatore che deve passare anche ai conduttori. E i due presentatori si cimenteranno nelle prove, come da richiesta di Ilary Blasi: «Io qualche gioco lo voglio provare di certo. Magari faremo dei tutorial per spiegare ai concorrenti la dinamica dei giochi». Anche l’ex inviato dell’Isola dei famosi è stato chiaro: «È la prima cosa che abbiamo chiesto: “Vogliamo giocare anche noi!”. Non resisto alle sfide in acqua: mi butterei subito nella mischia!». Come dicevamo, non sarà la prima volta che lavoreranno insieme: «Ci eravamo ripromessi di lavorare ancora insieme. Ci siamo ritrovati con grande gioia», il commento di Alvin. Non ci resta che attendere Eurogames, che avrà anche un giudice di eccezione: Juri Chechi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA