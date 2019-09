Temptation Island Vip 2019/ Simone e Damiano “Er Faina” i più “tormentati” perché…

La seconda stagione di Temptation Island Vip andrà in onda questo lunedì sera con la seconda puntata. Come avrete avuto modo di vedere, Ciro e la fidanzata Federica hanno dovuto abbandonare lo spettacolo, proprio perché lui ha infranto le regole. Al loro posto entrerà una nuova coppia, pronta a mescolare nuovamente le carte in tavola. Nel frattempo, dopo una piccola anticipazione video condivisa dall’account ufficiale di Instagram di Temptation Island Vip 2019, abbiamo visto Anna Pettinelli in lacrime, come non l’avevamo mai vista prima. La speaker radiofonica totalmente disperata ha sussurrato: “E’ un coglion*! Adesso a lui piace un’altra… sto male”. Il lui in questione è Stefano Macchi e, vista la sua reazione, deve averla combinata proprio grossa. Per capire proprio cosa è accaduto, non ci resta che attendere lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. La disperazione della conduttrice radiofonica però, sembra non essere stata presa sul serio dalle sue amiche di reality. E per questo motivo, Nathaly Caldonazzo e Serena Enardu incominciano ad ironizzare a più non posso: “Sei una gelosona”, “Cosa vuoi farci? È solo più giovane e più simpatica di te”, le dicono divertite.

Temptation Island Vip 2019, Simone e Damiano i più “tormentati”

Nel frattempo, tra i nuovi equilibri da far “traballare”, anche Simone Bonaccorsi sarà alle prese con un nuovo video con protagonista la sua fidanzata. Dopo l’eliminazione di Ciro e Federica (allontanati dal reality show dopo che l’attore ha fatto irruzione nel villaggio delle fidanzate per rivedere la sua dolce metà), un nuovo sbarco sta per creare nuove dinamiche tra le coppie presenti. Nel frattempo Damiano ha chiesto un falò di confronto istantaneo con la sua fidanzata Sharon. Proprio Simone e Damiano sono i fidanzati più irrequieti di questa nuova edizione di Temptation Island Vip. Il romano ha chiesto di preparare un falò immediato con Sharon, ma non è detto che la giovane fidanzata voglia rivederlo così presto. Il più bello d’Italia, invece, dopo aver visionato un nuovo video con protagonista la sua Chiara, ne è rimasto letteralmente sconvolto. Cosa avrà combinato la fidanzata, che nei giorni scorsi si era avvicinata al single Fabrizio? Ma non è finita qui. I due infatti, programmavano anche una vacanza insieme ad Ibiza una volta fuori dallo show…

© RIPRODUZIONE RISERVATA