Ilary Blasi e Alvin, lite prima dell’Isola dei Famosi?/ Luxuria svela la verità

Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti? Parla Vladimir Luxuria

Da lunedì 17 aprile, Ilary Blasi tornerà in tv con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e, probabilmente, lo stesso Alvin nel ruolo di inviato. Su quest’ultimo, a poche settimane dall’inizio del reality, si rincorrono diverse voci secondo cui ci sarebbe stata una lite con la Blasi. Rumors che, in qualche modo, sono stati già smentiti dalla conduttrice, ma che oggi vengono zittiti da Vladimir Luxuria.

L’opinionista, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, infatti, ha smentito il litigio tra la Blasi e Alvin svelando la vera natura del loro rapporto. “Ma no dai sono tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così“, le parole di Vladimir.

Vladimir Luxuria e il nuovo fidanzato di Ilary Blasi

Conoscendo bene Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Mio, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul nuovo fidanzato di Ilary, l’imprenditore tedesco Bastian Muller che è stato già presentato in famiglia. “Il nuovo compagno di Ilary Blasi? La cosa mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride”, ha confessato.

E sui paragoni tra Bastian e Francesco Totti, la Luxuria ha detto: “Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!“. Bastian, dunque, sarà argomento di frecciatine tra la Luxuria e la Blasi durante la prossima edizione dell’Isola?

