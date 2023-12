Ilary Blasi e Fabrizio Corona fanno pace?/ “Mi ha chiamato chiedendomi di prendere un caffè”, lo scoop

Ilary Blasi chiama Fabrizio Corona: ecco per quale motivo

E’ sicuramente entrata nella storia la lite in diretta al Grande Fratello Vip 2018, che ha coinvolto Ilary Blasi e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva fatto riferimento a delle sue vecchie dichiarazioni, riguardo un presunto tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento risalente a tre settimane prima del matrimonio con Ilary.

Secondo quanto lo stesso Corona ha dichiarato al programma condotto da Peppe Iodice su Canale 21, Peppy Night, sarebbe in corso un chiarimento con la conduttrice. A quanto pare, Blasi lo avrebbe chiamato in seguito all’uscita del suo documentario, Unica, per “prendere un caffè” e riconciliarsi. In diverse interviste, in effetti, la conduttrice avrebbe lasciato intendere di credere ci siano effettivamente stati altri tradimenti da parte dell’ex capitano, durante i loro 20 anni di matrimonio. Ci sarà un chiarimento tra la conduttrice e l’ex re dei paparazzi?

Ospite nuovamente della trasmissione Generazione Z, Rosa Perrotta si espressa su Blasi e Belen Rodriguez che hanno reso pubblici i loro reciproci tradimenti da parte dei mariti: “Cosa ne penso? Sono molto sincera, nella mia condizione con due figli eviterei di parlare male del padre dei mei figli. Ma solo ed esclusivamente per tutelare i miei figli, non per altro”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Mi auguro la salute dei miei figli che sono la cosa più importante. Io mi sono autoregalata un anello. Perrotta, dunque, non ha condiviso le modalità con cui le due conduttrici televisive hanno rivelato questioni piuttosto delicate e interne ai loro matrimoni.

