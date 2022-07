Ilary Blasi e Francesco Totti: la fine del matrimonio vale oro/ Boom di citazioni…

Ilary Blasi e Francesco Totti: record sul web

In soli otto giorni, Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati i re del web con l’annuncio della separazione. E’ bastato il comunicato con cui hanno ufficializzato la fine del matrimonio per scatenare la curiosità dei fan e non solo. Ogni giorno, sul web, sono tantissime le notizie, le indiscrezioni e le curiosità intorno alla fine di uno degli amori più belli del mondo dello show business che ha fatto sognare tutti sin da quando, nel corso di un derby di calcio, Totti dedicò a colei che sarebbe diventata la madre dei suoi figli, la scritta “Sei unica”. Oggi, però, quell’amore è venuto meno, ma sul web tutti continuano a parlare di Totti ed Ilary facendo registrare un vero e proprio record.

Secondo un’analisi che Identità Digitale conduce in esclusiva per Adnkronos sarebbero oltre 10 milioni le citazioni sul web dedicate a Francesco Totti e Ilary Blasi. Numeri impressionanti scatenati dal comunicato con cui hanno ufficializzato la separazione, ma anche dalla curiosità dei fan di scoprire come procede la loro vita attraverso i social.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il silenzio dopo il comunicato

Se sul web, da otto giorni a questa parte, l’argomento principale del popolo degli internauti è la fine del matrimonio tra Totti e Ilary, i diretti interessati preferiscono non rilasciare ulteriori dichiarazioni. Entrambi, infatti, si sono trincerati dietro un silenzio assordante che hanno deciso di non rompere neanche per smentire i vari rumors che stanno circolando su entrambi.

Sia Totti e Ilary, inoltre, sono tornati sui social. Se lei ha scelto di condividere i momenti che sta trascorrendo con i figli durante le vacanze in Africa, lui è apparso in una serie di storie pubblicate su Instagram dall’amico Candela mentre gioca a paddle.

