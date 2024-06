Ilary Blasi e Francesco Totti perchè si sono lasciati?/ “Il matrimonio non è patrimonio”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono state una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Per questo motivo quando sono cominciate a circolare le prime indiscrezioni di una possibile separazione in tanti non ci hanno creduto. Dopo la smentita, poco credibile diciamolo di Francesco Totti, la coppia è uscita allo scoperto confermando la fine del loro amore. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita di tre splendidi figli e che non è mai stato aperto come ha precisato la conduttrice televisiva. “Non era un matrimonio aperto, almeno non per me” – ha detto a gran voce la Blasi dalle pagine del Corriere della Sera che ha smentito categoricamente anche tutti i flirt che le sono stati affibbiati nel corso di questi anni.

“Non è vero che a me andasse bene l’idea di essere tradita” – ha detto Ilary Blasi che non si è mai sentita una fortunata o miracolata in quanto la “prescelta” del campione di calcio. La conduttrice non ha mai chiuso gli occhi, anzi ha risposto quando c’era bisogno di farlo consapevole del clamore mediatico suscitato dalla sua relazione con Francesco Totti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la fine del matrimonio. Perchè si sono lasciati?

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto sognare milioni di telespettatori. La conduttrice e il calciatore famoso: un connubio che per anni è andato in voga nel mondo dello spettacolo. All’improvviso però qualcosa si è rotto tra i due che hanno annunciato la separazione con tanto di comunicato stampa diramato ai media. Una separazione che è diventa da subito un processo mediatico tra borse rubate, Rolex e una villa dell’Eur. La Blasi dalle pagine dael Corriere della Sera ha sottolineato la sua totale libertà ed indipendenza economica come donna: “non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente: il matrimonio non è patrimonio”.

Non solo, la ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha precisato: “sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere, ma essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto”. La fine di un matrimonio così importante ti lascia una ferita profonda; una ferita che la conduttrice ha voluto raccontare anche nel suo primo libro dal titolo “Che stupida, la mia verità”. Un libro che la Blasi ha definito così: “una seduta psicoterapeutica, ma anche un’esperienza catartica, mi ha fatto bene”.











