Ilary Blasi e Teo Mammucari, cena in diretta Instagram/ “Imbeccile”, “Rinc*glionita”

Ilary Blasi e Teo Mammucari sono stati i protagonisti nelle scorse ore di Instagram, grazie ad una diretta social con i follower. “Vi volevo far salutare da un signore che negli anni ’80 e ’90 andava, i più attempati se lo ricorderanno”, la presentazione dell’ex conduttrice de Le Iene assieme al giudice di Tu Si Que Vales, mentre passano una serata assieme ad amici dove non sono mancate gag e battutine di vari tipi tra i due ex colleghi. Del resto quella fra Teo e Ilary è un’intesa nata grazie ad una collaborazione durata ben sei anni, ininterrottamente dal 2012 al 2016, al timone del noto programma di Italia Uno. “Una volta eri un mangiatore di donne… ora sei un mangiatore di farro. Ma sei diventato più sensibile?”, ha proseguito la moglie di Francesco Totti nelle sue frecciatine a Teo, e ancora: “Signore? Ma che cos’è ‘sta roba? Ma tu non le hai mai fatte queste stronzate. Un saluto a chi segue quest’imbecille”.

ILARY BLASI E TEO MAMMUCARI AL TIMONE DELLO SHOW DEI RECORD?

Secondo alcuni non è da escludere che questo incontro social possa fare da preambolo ad una possibile reunion fra i due in vista del ritorno su Canale 5 del programma “Lo Show dei Record”, trasmissione condotta tra l’altro in passato proprio da Teo, anche se al momento non vi è alcuna notizia certa a riguardo. Certo invece che i fan di Ilary attendono il ritorno dell’ex Letterina in televisione, dopo due anni di “latitanza”, visto che il Grande Fratello Vip è passato all’abile conduzione di Alfonso Signorini. Diverso invece il discorso riguardante Teo Mammucari, ormai da anni giudice di Tu Si Que Vales che ricopre alla perfezione, in particolare, quando si tratta di giudicare degli aspiranti maghi, materia a lui molto vicina. Tra continue battute e qualche filtro simpatico, alla fine è stato Mammucari a chiudere la diretta Instagram: “Oh ma che te sei rinc*glionita, ma io giuro non la riconosco più”.

Reunion a sorpresa tra Ilary Blasi e Teo Mammucari. La serata è tutta da ridere 😂🤣 pic.twitter.com/jow1Fr6qO5 — Caffè fou fou (@CaffeFou) June 25, 2020





