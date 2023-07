Ilary Blasi e Totti: nuova guerra sui Rolex?/ Chi svela: “Un orologio costa centinaia di migliaia di euro…”

Ilary Blasi e Totti si contendono ancora i Rolex?

Ilary Blasi e Francesco Totti, ad un anno dalla fine del matrimonio, si godono le nuove storie d’amore: mentre lui è negli Stati Uniti con la compagna Noemi Bocchi e i figli Christian, Chanel e Isabel, Ilary Blasi è in Brasile con il fidanzato Bastian Muller. Pur essendo lontani dall’Italia, i due ex coniugi continuano ad essere i protagonisti del gossip. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 5 luglio, pare che i due siano nuovamente alle prese con la diatriba relativa alla gestione dei Rolex.

Come si legge su Chi, il Tribunale di Roma, “un paio di settimane fa, ha stabilito che i quattro orologi Rolex contesi tra l’ex coppia Blasi-Totti resteranno in “co-possesso” dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice. Tuttavia, lei dovrà riportarli in una cassetta di sicurezza”.

Ilary Blasi in gioielleria nella foto di Chi

Il settimanale Chi pubblica le foto di Ilary Blasi all’uscita di una gioielleria della Rolex dove, come si legge nella rubrica “Chicche di gossip” avrebbe avuto una riunione. Stando a quello che scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, alla base di questa, presunta riunione ci sarebbe l’affidamento dei Rolex “vista l’impossibilità di dividersi i quattro orologi a causa dei diversi valori. Ce n’è uno che da solo costa centinaia di migliaia di euro”.

Chi, inoltre, aggiunge che la Blasi potrebbe aver chiesto una perizia sui famosi orologi, al centro di una battaglia tra i due ex coniugi sin dall’inizio della separazione.

