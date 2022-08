Ilary Blasi, Ferragosto in famiglia nelle Marche/ Dopo Totti ritrova la serenità con…

Ilary Blasi in vacanza con i familiari, dopo l’addio a Francesco Totti

Ilary Blasi, dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica per la recente notizia della separazione tra lei e il consorte storico, Francesco Totti, tacciato dal gossip made in Italy di aver messo in crisi il loro matrimonio per un tradimento condiviso con la “terza incomoda” Noemi Bocchi, ora fa parlare di sé per una nuova vacanza che la vede protagonista. Ebbene sì, nonostante la sofferta rottura con il consorte storico, Ilary Blasi ha deciso di concedersi del relax insieme alla sorella Melory, la nipote e figlia di quest’ultima Jolie e il marito della sorella, Tiziano, con meta vacanziera Frontone, città nelle Marche dove sono nate e cresciuti i genitori della conduttrice de L’isola dei famosi 2022. Melory si trovava già dai suoi e la sorella Ilary ha voluto raggiungere il resto della famiglia per trascorrere insieme ai familiari la festività in arrivo del Ferragosto 2022. Non é la prima vacanza estiva che Ilary Blasi si concede quest’estate.

Non a caso, tra le Instagram stories condivise in rete della nuova vacanza, Ilary sfoggia un outfit maculato già indossato in occasione del viaggio fatto in Tanzania, che la sorella Melory così commenta: “É arrivata direttamente dal safari”. Inoltre, la conduttrice TV é stata in vacanza anche in Trentino, con sosta a Cortina, insieme ad un gruppo di amici.

Ilary Blasi e la dolce foto con nonna Marcella

Sempre tra le nuove Instagram stories Ilary Blasi si é lasciata ritrarre in dolce compagnia con l’amata nonna Marcella, un’immagine corredata dal dolce messaggio della conduttrice TV con indosso l’abito tigrato: “Con la mitica nonna Marcella”, che ora commuove il web.

Tra i nuovi post, Ilary sembra almeno all’apparenza serena mentre si trova accanto agli amati familiari, segno che stia riuscendo a superare con le sue forze la triste separazione da Francesco Totti, con cui ha avuto tre figli.

