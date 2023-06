Ilary Blasi, flop all’Isola dei Famosi?/ “Poco empatica e troppo aggressiva”

Ilary Blasi, flop all’Isola dei Famosi? Finale meno seguita di sempre…

Ilary Blasi ha condotto l’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi, terminata da poche settimane. Il bilancio degli ascolti, però, non è per nulla positivo e c’è chi ha parlato addirittura di “flop”. Il settimanale Oggi, ha raccolto le opinioni degli esperti che attribuiscono la responsabilità dei bassi ascolti alla conduttrice.

Il primo a dare un’opinione in tal senso è Davide Di Maggio che dichiara: “Il caso di interesse del pubblico verso l’Isola si trascina da anni. Il programma ha meno appeal di un tempo, anche per via della conduzione. Pur rimanendo la Blasi una valida professionista, in questo contesto è fuori luogo. Non si può condurre un reality come se fosse la lista della spesa, se non appari coinvolta non puoi coinvolgere chi ti guarda. Basti pensare al malore in diretta si Corinne Clery. Tutti preoccupatissimi, lei sembrava indifferente” conclude il giornalista su Ilary Blasi.

Ilary Blasi il flop all’Isola riguarda la rottura con Totti? L’indiscrezione

L’Isola dei Famosi 2023 non ha registrato molti ascolti, e la finale è stata una delle meno guardate. Al settimanale Oggi, la scrittrice Barbara Alberti dà una chiave di lettura diversa sulle responsabilità della conduttrice: “Magari il programma sarà venuto ormai a noia, però ho anche un’altra ipotesi” esordisce.

“Tutti erano molto affezionati alla storia d’amore tra Totti e Ilary Blasi, di cui ci hanno reso partecipi per anni attraverso i social. Hanno costruito un presepe che poi hanno lanciato in aria, massacrandosi pubblicamente. Non rispettare pubblicamente quell’amore è stato come tradire il pubblico” ha affermato Alberti su Ilary Blasi e il “fallimento” all’Isola dei Famosi.

