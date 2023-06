Ilary Blasi fuori da Mediaset dopo il flop dell’Isola 2023?/ L’indiscrezione sul futuro della conduttrice

Ilary Blasi, destino in bilico a Mediaset dopo il flop dell’Isola dei Famosi?

Archiviata un’altra edizione dell’Isola dei Famosi, in queste ore si sta tracciando un bilancio conclusivo in termini di ascolti, share e appeal sul pubblico. I risultati purtroppo non sono così soddisfacenti e gli indici di gradimento da parte dei telespettatori non sono così elevati. In particolare l’ultima puntata, la finalissima andata in onda lunedì sera, è stata vista da 2.378.000 spettatori, pari al 21.1% di share, risultando una delle meno viste della sua storia.

E così in queste ore si sta facendo strada l’ipotesi di un addio di Ilary Blasi a Mediaset, dopo il mezzo flop del reality. A riportare l’indiscrezione è il sito Dagospia, secondo cui il futuro della conduttrice nell’azienda non è così certo: “C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione (anche se la forte amicizia con “Piersilvia” Toffanin può salvarla)“. Il riferimento è al solido legame con Silvia Toffanin (compagna dell’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi), con la quale ha condiviso l’esperienza di Letterina a Passaparola all’inizio della loro carriera.

Isola dei Famosi, futuro incerto a Mediaset: l’ipotesi La Talpa

Quale sarà, dunque, il futuro televisivo di Ilary Blasi? Sarà ancora a casa Mediaset o per lei si apriranno nuove strade e si avvieranno nuovi progetti professionali? Al momento non v’è risposta certa, dal momento che l’edizione dell’Isola dei Famosi è appena conclusa e, con l’inizio dell’estate, la macchina organizzativa della prossima stagione televisiva è in vacanza. Intanto ad essere incerto non è soltanto il futuro della conduttrice, ma anche quello del reality honduregno.

Nell’ultimo periodo, infatti, ha preso sempre più forma l’indiscrezione di una probabile rivoluzione per i reality, in vista della prossima stagione. Se la nuova edizione del Grande Fratello è a tutti gli effetti confermata, discorso opposto si potrebbe fare per l’Isola dei Famosi, non così certo di essere riconfermato. In sua vece, però, potrebbe esserci il gradito e atteso ritorno di un vero e proprio cavallo di battaglia, quello de La Talpa. Già da tempo si parla di uno storico ritorno del reality, che a questo punto potrebbe avvenire nella prossima stagione: al momento, però, si tratta solo di meri rumors.

