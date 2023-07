Ilary Blasi fuori da Mediaset la prossima stagione?/ “Nessun programma all’orizzonte per lei”

Ilary Blasi lascia L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione su Mediaset

Ilary Blasi ha registrato un pessimo numero di ascolti con L’Isola dei Famosi 2023, anche durante la finale. Secondi i rumor riportati da TvBlog, Mediaset starebbe pensando a lasciare a riposo la conduttrice almeno per la prossima stagione per la quale non sarebbero previsti progetti.

“Sembra, secondo i rumors che circolano, che per Ilary Blasi non ci saranno più programmi all’orizzonte sulle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva. Mediaset avrebbe infatti deciso, nell’ottica di rinnovamento degli ultimi tempi, di non avvalersi più della sua conduzione” si legge su TvBlog a proposito di Ilary Blasi, mentre: “L’isola dei famosi invece dovrebbe tornare nella prossima stagione di Canale 5. Sarebbe stato infatti firmato un contratto fra Banijay e Mediaset che legherebbe il celebre reality show per altri due anni a Canale 5″.

E’ indubbio che questa edizione dell’Isola dei Famosi, non sia stata tra le più fortunate. I bassi ascolti hanno toccato delle vette anche durante la finale, e alcuni attribuiscono la responsabilità di questo a Ilary Blasi. Secondo il parere di alcuni esperti, come riporta il settimanale Oggi, la conduttrice avrebbe gestito il suo ruolo in modo troppo “aggressivo e poco empatico”.

Davide Di Maggio ha dichiarato: “Il caso di interesse del pubblico verso l’Isola si trascina da anni. Il programma ha meno appeal di un tempo, anche per via della conduzione. Pur rimanendo la Blasi una valida professionista, in questo contesto è fuori luogo. Non si può condurre un reality come se fosse la lista della spesa, se non appari coinvolta non puoi coinvolgere chi ti guarda. Basti pensare al malore in diretta si Corinne Clery. Tutti preoccupatissimi, lei sembrava indifferente”.

