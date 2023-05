Ilary Blasi furiosa all’Isola dei Famosi 2023?/ Spunta il clamoroso retroscena

Ilary Blasi delusa dall’Isola dei Famosi 2023?

Per tornare in tv e per rilasciare le sue prime interviste post separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha aspettato di poter tornare a condurre l’Isola dei Famosi. Un’avventura in cui si è tuffata con grande entusiasmo, ma che ore la starebbe deludendo. Nelle ultime puntate, infatti, il reality ha dovuto fare i conti con alcune dinamiche che, stando ad un retroscena riportato da Dagopia, non piacerebbero affatto alla conduttrice. Dalle discussioni tra donne fino al duro confronto con Alessandro Cecchi Paone, Ilary Blasi non si è affatto rispiarmiata.

A complicare la conduzione di Ilary sarebbero i numerosi ritiri che l’Isola ha dovuto già affrontare nonostante siano trascorse solo poche settimane dalla prima puntata. Sempre più nervosa per quanto sta accadendo in Honduras, stando a quello che riporta Dagospia, la Blasi sarebbe diventata addirittura intrattabile dietro le quinte.

Il retroscena di Dagospia su Ilary Blasi

Secondo quanto si legge su Dagospia, il lavoro, starebbe influenzando anche la vita privata di Ilary Blasi. La conduttrice ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Bastian Muller, ma stando a quello che riporta il sito di Roberto D’Agostino, il loro rapporto starebbe risentendo della situazione che Ilary sta affrontando sul lavoro.

“Pare che Ilary Blasi – scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino – sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

