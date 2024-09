Ilary Blasi e Bastian Muller, relax e pranzo insieme: pizzicati da Chi

Poco più di due anni fa, nel 2022, andò in scena il divorzio dell’anno tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che decisero di dividere le proprie strade dopo un lungo matrimonio. Ora, in questi giorni, l’ex coppia d’oro si ritroverà nuovamente a confronto in tribunale per l’udienza di divorzio e per trovare finalmente un accordo sulla separazione. Intanto la conduttrice, in attesa del grande giorno che darà una svolta importante alla sua vita e a quella dell’ex marito, si è tuffata tra le braccia del fidanzato Bastian Muller.

La coppia è stata pizzicata in dolce compagnia dal settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola; nello specifico, i due sono stati immortalati a Roma assieme alla figlia della conduttrice Isabel, che sono andati a prendere dopo una mattinata di giochi in un “escape room” assieme ad alcuni compagni di classe e ai loro genitori, come racconta il magazine. Dopo aver recuperato la bambina, Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller sono stati poi raggiunti da alcuni amici e insieme si sono diretti al ristorante per pranzo.

Ilary Blasi verso l’udienza in tribunale per la separazione da Francesco Totti

Ilary Blasi ricarica così le energie in vista dei prossimi giorni di fuoco, rifugiandosi in famiglia con il fidanzato Bastian Muller e con i figli sempre presenti nella sua vita. La conduttrice a breve sarà chiamata in tribunale assieme all’ex marito Francesco Totti per dare il via alle pratiche: l’udienza di divorzio è ad un passo e, come svela Chi, dovrà “stabilire di chi sia la colpa della separazione“.

Inizialmente, specifica il settimanale, si è vociferato di un presunto accordo raggiunto sulla separazione per chiudere il capitolo in maniera pacifica soprattutto per il bene dei figli. Tuttavia la pace tra i due ex coniugi non sarebbe arrivata e, dunque, si prospetta una guerra in tribunale che decreterà la fine ufficiale della loro storia d’amore.

