Ilary Blasi, gaffe all’Isola dei Famosi “Beppe alzati”/ Video, ma Braida è in piedi..

Nuove gaffe per Ilary Blasi durante la seconda puntata dell‘Isola dei Famosi 2021. Se durante il debutto aveva spiazzato tutti chiamando la palapa, il luogo in cui si ritrovano i naufraghi per la diretta “patata”, durante il secondo appuntamento con il reality show, ha scatenato l’ilarità del pubblico presente in studio, ma anche dei telespettatori, facendo una piccola gaffe con Beppe Braida. Il naufrago è sbarcato in Honduras durante la seconda serata insieme a Brando Giorgi, Miryea Stabile e Valentina Persia. Nel corso della serata, la conduttrice gli ha concesso la parola per fargli esprimere le prime impressioni. Tuttavia, mentre il naufrago parlava, la Blasi che non riusciva a vederlo bene, gli ha detto: “Beppe alzati”. Peccato che Braida fosse già in piedi. Un simpatico siparietto che ha divertito tutti.

ILARY BLASI, GAFFE CON “LA CASA” ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021

Non è stata l’unica gaffe della serata di Ilary Blasi quella commessa con Beppe Braida. All’inizio della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021, infatti, la conduttrice parlando della prima eliminazione, rivolgendosi al pubblico, ha detto: “Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa… No, la Casa no, la Casa la mettiamo da un’altra parte…”. Il ricordo della casa del Grande Fratello Vip che ha condotto per tre edizioni ha portato Ilary ad avere un piccolo lapsus dal quale si è prontamente con l’aiuto degli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. La conduzione della Blasi continua a divertire e a conquistare il pubblico che la considerano allegra, frizzante ed energica per un reality come l’Isola dei Famosi, giunto alla quindicesima edizione.

