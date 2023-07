Ilary Blasi il look Barbie è ‘fuori di testa’/ Chanel la prende in giro: “Non l’ho fatta uscire così”

Ilary Blasi: la figlia Chanel boccia il look di Barbie e la fa cambiare

Ilary Blasi, nonostante i numerosi impegni, trova sempre il modo di passare tempo con le sue figlie. La conduttrice ha deciso di andare al cinema con la piccola Isabel e Chanel per il film di Barbie. Non c’è un dress code da seguire, ma molte donne indossano almeno un indumento rosa per rendere omaggio alla bambola di Mattel.

La figlia più piccola della Blasi ha scelto un look per la mamma che lei stessa ha definito: “Da fuori di testa“. Una tutina fucsia e del make-up a tema. Fortunatamente ci ha pensato Chanel a “salvare” l’ex moglie di Totti da questo pasticcio: “Tranquilli ragazzi, non l’ho più fatta uscire come vi aveva mostrato nelle storie prima“. In effetti, la presentatrice è apparsa poi con dei pantaloni color cammello e un top nero. Tutto risolto, dunque, ma di certo la piccola Isabel sarà rimasta delusa.

Numerose indiscrezioni hanno rivelato che Ilary Blasi non farà ritorno a Mediaset dopo il flop di ascolti dell’Isola dei Famosi. Alcuni esperti, ai microfoni del settimanale Oggi, hanno individuato alcuni motivi per cui il reality show non ha avuto successo.

Davide Maggio ha dichiarato: “Il caso di interesse del pubblico verso l’Isola si trascina da anni. Il programma ha meno appeal di un tempo, anche per via della conduzione. Pur rimanendo la Blasi una valida professionista, in questo contesto è fuori luogo. Non si può condurre un reality come se fosse la lista della spesa, se non appari coinvolta non puoi coinvolgere chi ti guarda. Basti pensare al malore in diretta si Corinne Clery. Tutti preoccupatissimi, lei sembrava indifferente”. Ad ogni modo la conduttrice si sta vivendo serenamente le vacanze estive con le sue figlie e Bastian, non dando troppo peso ai gossip.

