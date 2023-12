Ilary Blasi incinta per non aver sciato a Sankt Moritz?/ Arriva la smentita: “Problemi al menisco”

Ilary non sarebbe in dolce attesa: ecco perchè

Ilary Blasi è incinta di Bastian Muller? In questi giorni, Deianira Marzano ha lanciato il gossip secondo cui la conduttrice aspetterebbe il suo quarto figlio dal nuovo compagno. L’intero pettegolezzo si poggia sul fatto che, durante una vacanza in montagna, Ilary non abbia sciato.

A smentire il gossip ci ha pensato Giuseppe Candela: “Ilary Blasi è incinta? Nascerà “Unico” come ha ipotizzato Rosario Fiorello? La conduttrice è stata avvistata a Sankt Moritz con il compagno Bastian Muller, in molti hanno notato che non ha mai messo gli sci ai piedi, da qui l’ipotesi gravidanza rilanciata con forza sui social. Ipotesi che viene esclusa da persone a lei vicine, perché non ha sciato? Tutta colpa di qualche problemino al menisco. “

Fiorello commenta il gossip sulla presunta gravidanza di Blasi

La notizia della presunta gravidanza della showgirl è arrivata anche negli studi di Viva Rai2. Fiorello ha commentato il gossip condendo il tutto con la sua inconfondibile satira: “Ilary Blasi, questa è l’indiscrezione bomba, pare possa essere incinta” ha affermato lo showman.

A confermare questa tesi, ci sarebbe il fatto che la conduttrice abbia deciso di non sciare durante una vacanza a Sankt Moritz e un presunto anello di fidanzamento. “È una bella cosa quando nasce un bambino. Come lo chiamerà?” chiedono: “Io ce l’ho: Unico!“ afferma Fiorello con ironia strappando una risata ai telespettatori. E’ chiaro il riferimento al docufilm in cui la conduttrice rivela tutta la sua verità sulla separazione da Francesco Totti, che ha suscitato tanto clamore nelle ultime settimane.

