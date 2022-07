Ilary Blasi insultata da un hater, “Mantenuta per 20 anni”/ La sorella interviene…

Ilary Blasi insultata da un hater, la sorella Melory non si trattiene e…

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere argomento di conversazione sui social. Non sono mancate in questi giorni critiche alla conduttrice. Molti l’hanno definita falsa per il fatto di aver smentito le voci sulla crisi con l’ex capitano della Roma accusando i media di aver dato delle fake news. Peccato però che dopo qualche mese la verità sia venuta a galla. Francesco Totti e Ilary Blasi stavano attraversando da tempo una crisi che poi è culminata nella separazione. Anche l’amico di Totti, Alex Nuccetelli, ha svelato qualche retroscena sulla coppia rivelando che sia l’ex calciatore della Roma che Ilary avrebbero intrapreso delle frequentazioni. La sorella di Ilary, Melory, si era però schierata contro Alex sottolineando il fatto che sarebbe preferibile il silenzio in alcune situazioni. Apriti cielo.

Un hater ha criticato il comportamento di Melory affermando sui social: “A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”. Non è mancata la replica immediata della sorella della conduttrice che ha così dichiarato: “Lo conosco da 20 anni. Vergognati tu”. Non contento della risposta, l’hater ha rincarato la dose. Il soggetto in questione ha intimato alla famiglia Blasi di volare basso per via del mantenimento oneroso di cui la Blasi beneficerebbe per la separazione: “Statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”. Melory si è trovata costretta ad intervenire e ha aggiunto: “Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”. Un botta e risposta che ha infervorato i social spingendo gli utenti a prendere una posizione.

Ilary Blasi è partita in Tanzania assieme ai suoi figli. La conduttrice sta condividendo nelle storie Instagram le immagini di questa vacanza e appare spensierata. Ilary sta ripartendo dai suoi affetti più cari, a partire dalla sorella Silvia che è insieme a lei in queste settimane difficili. Oltre a lei sembrerebbe che la conduttrice si stia circondando su un piccolo gruppo di persone a lei vicine. Non solo le sorelle ma anche la sua manager e la sua parrucchiera. Il Corriere della Sera però ha fatto sapere che tra le persone di fiducia di Ilary ci sarebbe anche una famosa presentatrice tv. Si tratta di Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo.

Da quando erano insieme a Passaparola, Ilary e Silvia hanno stretto un legame forte di amicizia. Sul Corriere della Sera si legge: “Il cerchio magico di Ilary è piuttosto ristretto e diffidente. Ne fa parte a pieno titolo la portavoce e manager Graziella Lopedota (che si occupa anche di Michelle Hunziker e Ambra Angiolini), mente di quel comunicato stringato e freddo con cui è stata annunciata la separazione. Dura e volitiva, la chiamano «Il Generale. Nonostante le continue trasferte a Milano, modello pendolare, la presentatrice non ha aggiunto nuovi componenti al clan dei fedelissimi. Tra le poche confidenti della showgirl resiste la parrucchiera Alessia Solidani, compagna anche di molte vacanze. A parte c’è Silvia Toffanin, ex Letterina e conduttrice come lei, l’unica vera amica di Ilary tra i Ricchi & Famosi”.











