Ilary Blasi, intervista a Verissimo?/ Totti pronto a trascinarla in tribunale…

Ilary Blasi, mistero sulla prima intervista

Sono passati quasi due mesi dall’ufficializzazione della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e, il web continua a credersi quando entrambi decideranno di parlare rilasciando la prima intervista e mettendo così fine ai vari gossip. Da settimane si parla di una probabile, prima intervista di Ilary Blasi. Il programma che potrebbe convincere la conduttrice a rilasciare la sua prima intervista è sicuramente Verissimo dove Ilary si racconterebbe ai microfoni dell’amica Silvia Toffanin. Il legame speciale che lega le due donne garantirebbe ad Ilary la possibilità di raccontarsi senza filtri evitando anche domande scomode.

Ilary Blasi, allenamento hot/ Lato B in primo piano e gambe perfette, web in delirio

Ma cosa accadrebbe se davvero la Blasi che è tornata alla sua vita di sempre riprendendo l’allenamento decidesse di parlare davvero ai microfoni di Verissimo? Secondo un’indiscrezione svelata dal Corriere della Sera, la reazione di Francesco Totti non si farebbe attendere.

La reazione di Francesco Totti di fronte ad un’eventuale intervista di Ilary Blasi a Verissimo

Il Corriere della Sera continua a svelare retroscena sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto fa sapere il Corriere, Totti sarebbe pronto ad opporsi all’ex moglie qualora quest’ultima decidesse di trasferirsi a Milano portando con sè i figli, in primis la piccola Isabel che ha da poco cominciato la prima elementare. E di fronte alla decisione di Ilary di rilasciare un’intervista a Verissimo, potrebbe anche trascinarla in tribunale.

Roberto Alessi “Totti-Blasi? La casa all'Eur forse ai figli”/ “I 2 si alterneranno”

“Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”, fa sapere il Corriere.

LEGGI ANCHE:

Totti, spunta il vocale su Ilary: "Se avesse fatto di più non mi sarei allontanato"/ "Guai a chi me la tocca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA