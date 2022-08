Ilary Blasi, la foto in topless manda in tilt i social/ Lei lo cancella ma…

Ilary Blasi infiamma i social con uno scatto hot: apprezzamenti ma…

Ilary Blasi ancora provocante. Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha cominciato a mostrarsi sui social in pose sensuali ma mai volgari. Dopo aver trascorso le vacanze in giro per il mondo, prima in Tanzania, poi sulle Dolomiti, poi ancora nelle Marche e infine in Croazia, Ilary ha deciso di salutare la sua prima estate da single con un post che ha infiammato i social. Nello scatto, Ilary appare con il seno al vento coperto dalle sue braccia. Con slip nero e occhiali da sole scuri, Ilary Blasi manda in tilt il web. Lo scatto però ha ricevuto anche delle critiche tanto che l’ex moglie del capitano della Roma si è vista costretta ad eliminare il post e a caricare lo scatto nelle storie su Instagram.

Non è la prima volta che Ilary sfoggia dei look sensuali sui social. Nel corso di quest’estate, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha sfruttato maggiormente i social. Il motivo? Stando a quanto spifferato da alcune fonti a lei vicine, Ilary non vorrebbe apparire come la moglie tradita. La Blasi starebbe cercando di fare di tutto per apparire come una donna determinata e anche gli scatti postati sui social quest’estate andrebbero in questa direzione. Dopo la separazione, Ilary vuole mostrarsi serena e raggiante, come se la tempesta fosse ormai alle sue spalle. Nello scatto condiviso sui social, Ilary scrive: “Goodbye summer”.

Per Ilary Blasi si avvicina il momento del confronto decisivo con Francesco Totti. Il 1 settembre la conduttrice e l’ex capitano della Roma dovrebbero incontrarsi in Tribunale con i rispettivi avvocati per sancire i termini dell’accordo di separazione. Il primo incontro potrebbe anche slittare di qualche giorno in attesa che Totti torni dalle vacanze trascorse a Sabaudia.

Ilary Blasi e Francesco Totti dovranno contendersi la villa all’Eur in cu rimarranno ad abitare in pianta stabile i tre figli. Sicuramente Ilary Blasi non è entusiasta di vivere lo stesso tetto con l’ex marito per un po’ di tempo. Anche Totti però non fa i salti di gioia visto che è intenzionato a venire allo scoperto con Noemi Bocchi. I due hanno proseguito la loro frequentazione clandestina e a quanto pare Noemi non sarebbe solo un flirt ma qualcosa di più serio. Per questo motivo, la donna vorrebbe che Totti ufficializzasse la loro relazione. L’ex capitano della Roma è ancora frenato però in quanto un eventuale passo falso potrebbe comportare conseguenze serie nella definizione della separazione da Ilary Blasi.

