Ilary Blasi, la romantica sorpresa di Bastian Muller/ Lussuoso regalo per iniziare la prima estate insieme

Ilary Blasi, il compagno Bastian Muller le fa trovare un mazzo di rose nel soggiorno

Terminata l’avventura alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2023, per Ilary Blasi sono cominciate le vacanze. L’ex letterina di Passaparola è rientrata ieri a Roma dopo la settimana trascorsa a Milano per la finale del reality show, la terza edizione condotta da lei che adesso penserà solo a godersi l’estate insieme ai figli e al compagno, Bastian Muller. L’imprenditore tedesco, dopo i primi mesi tra Germania e Italia, ormai si è quasi trasferito in pianta stabile a Roma, nella villa del Torrino in cui Ilary Blasi fino a un anno fa viveva con Francesco Totti.

La casa è rimasta a lei e, secondo alcune indiscrezioni, l’ex capitano della Roma non farebbe i salti di gioia sapendo che Bastian Muller si aggira tra le sue mura. Ed è proprio qui che il tedesco, ieri, le ha fatto trovare una romantica sorpresa ad Ilary Blasi, ovvero un enorme mazzo di rose rosse sul tavolo del soggiorno per festeggiare il suo ritorno e l’inizio della loro prima estate da coppia. L’anno scorso, infatti, Ilary Blasi aveva appena annunciato la separazione da Totti e per entrambi è stata un’estate da single, anche se lui era già legato a Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, il prezioso regalo di Bastian Muller, firmato The Million Roses: quanto costa

Sebbene Ilary Blasi non abbia taggato il nuovo fidanzato Bastian Muller, tutti hanno pensato immediatamente a lui vedendo le meravigliose rose rosse mostrate dalla conduttrice, anche perché ha commentato le storie su Instagram semplicemente con l’emoticon circondata dai cuoricini rossi. I fiori mostrati da Ilary Blasi sui social sono romantici ed extra lusso.

La firma del cofanetto è The Million Roses, brand con sede in California ma che spedisce le sue creazioni in tutto il mondo. La composizione della conduttrice fa parte della collezione Cupola Deluxe ed è stata realizzata con almeno 200 rose rosse stabilizzate disposte a forma di cupola in una scatola total black decorata con un nastro in tinta. La loro particolarità è che vengono trattate con un preciso processo che le rende conservabili almeno per più di un anno. Riguardo al prezzo della confezione regalo, come riporta Fanpage, sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 1.499,95 euro e può essere personalizzata anche con 400 gambi. Era ormai da qualche settimana che Bastian Muller non compariva più nelle storie o nei post di Ilary Blasi.

