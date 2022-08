Ilary Blasi lascia Roma? “Vuole trasferirsi a Milano con i figli”/ “Acquistata casa nel quartiere CityLife”

Ilary Blasi pronta a lasciare Roma per trasferirsi a Milano?

Continuano ad essere tutti puntati su Ilary Blasi e Francesco Totti i riflettori del gossip di questa estate. La fine del loro matrimonio ha acceso la curiosità dei fan sulle motivazioni della rottura e sulla strada che entrambi hanno deciso ora di intraprendere. Se, come svelano gli ultimi avvistamenti, Francesco sembra intenzionato a continuare a frequentare Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha intenzione di allontanarsi dalla TV almeno per un anno, e non solo da quella.

Stando a quanto fa trapelare il settimanale Diva e Donna nel numero in edicola questa settimana, la conduttrice avrebbe intenzione di lasciare Roma, allontanandosi dunque dall’ex marito, e trasferirsi a Milano, portando con se i figli Chanel, Isabel e Christian.

“Proprio da Milano Ilary avrebbe deciso – il condizionale è sempre d’obbligo – di far ripartire la sua seconda vita”, annuncia infatti il settimanale. Poi aggiunge: “Secondo i ben informati, infatti, avrebbe già acquistato casa nell’esclusivo quartiere di CityLife, dove vorrebbe presto trasferirsi con i figli Christian, Chanel e Isabel che però, oltre ad essere legatissimi al loro papà, nella Capitale hanno tutta la loro vita”.

Un’indiscrezione, questa, che tuttavia cozza con quelle degli ultimi giorni riguardante proprio la gestione dei figli da parte dell’ex coppia. Secondo queste, infatti, Ilary e Francesco avrebbero deciso di lasciare i figli nella loro villa a Roma dove sarebbero dunque loro ad alternarsi. Inoltre, secondo primi dettagli sulle condizioni della separazione, Totti avrebbe chiesto all’ex moglie di non lasciare Roma, così da rimanere entrambi sempre vicini ai figli.

