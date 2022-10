Ilary Blasi, l’investigatore: “Totti è ancora innamorato di lei”/ Rivelazione choc

Ilary Blasi, parla il suo investigatore: le sue rivelazioni su Totti

Ilary Blasi aveva ingaggiato l’investigatore privato Ezio Denti, per far pedinare Totti e scoprire così se la stesse tradendo. Noto per essere stato consulente alla difese in processi pensali come quelli di Yara Gambirasio , l’investigatore ha deciso di rompere il silenzio sul settimanale Nuovo TV.

Ilary Blasi, oltre il danno la beffa/ Parcheggio proibito, arrivano i vigili e...

Al giornale, Ezio Denti rivela che Totti sia ancora innamorato di Ilary Blasi a dispetto della relazione con Noemi Bocchi molto simile alla conduttrice: “Si, succede anche questo, soprattutto se non si tratta di un’avventura. Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perchè sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa“. Nonostante le parole dell’investigatore, però, il calciatore sembra davvero fare sul serio con la sua nuova compagna, mentre la dura battaglia in tribunale tra lui e la conduttrice sta per cominciare. Il 18 ottobre, infatti, ci sarà il processo per quanto concerne i Rolex e le borse prese dall’armadio della conduttrice.

Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio: spunta l'anello al dito!/ "Promessa d'amore dopo 10 mesi insieme"

Ilary Blasi, l’investigatore conferma che Totti ha portato Isabel all’incontro con Noemi

Ilary Blasi, secondo il gossip, ha scoperto che Totti portava la piccola Isabel agli incontri con la sua amante Noemi Bocchi.

Il suo investigatore privato, conferma tutto ai microfoni di Nuovo TV, e dichiara: “Sì, succede tra la gente comune e perlopiù quando i bambini sono piccolissimi e non possono ancora parlare“. Almeno in apparenza, sembra che Ilary Blasi abbia con sé un ricco bottino di prove da usare in tribunale. Come andrà a finire il divorzio della ex coppia vip, non è dato sapere, ma la carne a cuocere è molta e difficilmente ci sarà un approccio pacifico. Intanto, ognuno impugnerà le sue verità e le sue documentazioni di fronte alla legge, segnando una fine spiacevole di una delle storie più amate dal pubblico.

Francesco Totti, Tapiro d'oro Striscia la Notizia/ Staffelli:"Non lo dica a Ilary, altrimenti lo fa sparire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA