Ilary Blasi, nuove rivelazioni con il libro “Che stupida – La mia verità”?/ “Storia di dolore e rinascita…”

Ilary Blasi, dopo “Unica” e Verissimo si racconta con nuovo libro

Dopo il documentario “Unica” affidato a Netflix e le rivelazione offerte a Verissimo da Silvia Toffanin, pare che Ilary Blasi non abbia ancora ultimato il racconto della sua rinascita al netto della rottura con Francesco Totti. La conduttrice – come riporta Leggo – ha annunciato sui social l’uscita di un libro che racconta nuovi retroscena ma che probabilmente sarà incentrato più sulla riconquista delle redini della sua vita che sulle vicende coniugali.

Vladimir Luxuria condurrà l'Isola dei famosi al posto di Ilary Blasi?/ L'opinionista smentisce: le sue parole

“Che stupida – La mia verità”, questo il titolo del libro scritto da Ilary Blasi; la conduttrice ha deciso mettere nero su bianco il suo percorso di rinascita annunciando il progetto editoriale sui social. “Gli amici mi chiamano la principessa di ghiaccio; e non perchè porto spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perchè non mi faccio dominare dalle emozioni…”.

Ilary Blasi fuori dall'Isola dei Famosi?/ "Malumori di Pier Silvio, crisi con Toffanin e sostituta": lo scoop

Ilary Blasi ‘presenta’ sui social il suo nuovo libro: “Che stupida – La mia verità”

Quanto scritto da Ilary Blasi sui social per l’uscita del libro “Che stupida – La mia verità” mette in evidenza in linea generale quello che sarà il tema dominante del racconto. “La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore, lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti”. Prosegue così la conduttrice – come riporta Leggo – nella didascalia volta a presentare il nuovo progetto editoriale, preordinabile da oggi.

Chanel e Cristian Totti chi sono figli Francesco/ Ilary Blasi: "Non si tratta di schierarsi tra mamma e papà"

“Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì”. Si avvia così alla conclusione l’introduzione al nuovo libro di Ilary Blasi, “Che stupida – La mia verità”, con aggiunta di un ulteriore spoiler generico. “E’ una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA