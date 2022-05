Ilary Blasi, nuovo tapiro da Striscia/ La gaffe all’Isola e le parole sulla crisi con Totti

Nuovo tapiro d’oro per Ilary Blasi da Striscia La Notizia

Nuovo tapiro d’oro per Ilary Blasi da Striscia La Notizia. Si tratta del settimo per la conduttrice dell’Isola dei Famosi, raggiunta ancora una volta dall’inviato Valerio Staffelli. Il motivo del Tapiro? Ovviamente la caduta dallo sgabello in diretta all’Isola. Per chi se lo fosse perso (qui il video!), qualche puntata fa, nel momento dedicato alle nomination, Ilary si è sporta un po’ troppo dallo sgabello, finendo rovinosamente a terra. Un momento che ha lasciato inizialmente tutti scioccati, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria accorsi per aiutarla a rialzarsi.

Per tutto il tempo Ilary però non ha fatto altro che ridere, divertita dalla sua stessa caduta. Momento che è diventato virale ed è arrivato fino all’occhio attento di Striscia La Notizia che le ha consegnato dunque un altro tapiro d’oro. D’altronde le gaffe della Blasi nelle ultime settimane sono state parecchie e sicuramente Staffelli non si lascerà sfuggire l’occasione di sottolinearlo.

Tapiro d’oro per Ilary Blasi da Striscia La Notizia: le parole della conduttrice

Dalle anticipazioni sul servizio del tapiro a Ilary Blasi si leggono anche alcune dichiarazioni che la conduttrice ha rilasciato su Francesco Totti. In merito al gossip di qualche tempo fa che li voleva in crisi a causa di un tradimento, la Blasi ha dichiarato: “Era chiacchiericcio, è tutto a posto”. Proprio di Striscia la conduttrice ha d’altronde parlato qualche giorno fa, citandola in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Queste le sue parole ‘premonitrici’: “Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica.”.

