Ilary Blasi, oltre il danno la beffa/ Parcheggio proibito, arrivano i vigili e…

Ilary Blasi, giro in centro cosa caro

Lontana dalla televisione, ma non dal gossip. Ilary Blasi continua ad essere la protagonista indiscussa della cronaca rosa italiana dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Senza rilasciate interviste, ma con semplici movimenti social, la conduttrice sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori che non perdono un suo movimento. Negli scorsi giorni, Ilary, ha spiazzato tutti condividendo tra le storie del suo profilo Instagram un breve video in cui lanciava una frecciatina a Francesco Totti mentre era davanti ad un negozio di Rolex.

Un gesto che è diventato virale scatenando la reazione del web, ma che è costato anche una multa come fa sapere il settimanale Chi che pubblica anche le immagini inedite del giro nel centro di Roma della conduttrice.

Ilary Blasi, multa in pieno centro a Roma

Concedendosi una giornata di relax in compagnia di un’amica, passando davanti ad un negozio di Rolex, Ilary aveva pubblicato una storia su Instagram taggando Francesco Totti. Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola dal 12 ottobre, quel giro in centro è costata una multa a Ilary.

Nelle immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, Ilary torna a riprendere l’auto parcheggiata, a quanto pare, in una zona vietata. Ad attendere la conduttrice, infatti, ci sono i vigli urbani. Ilary, dopo aver mostrato i documenti, così, sarebbe tornata a casa con una multa.

