“Ilary Blasi? Prima Bastian Muller amava me”/ Claudia Aquino: “Mi diceva ‘sei f*ga’”

Claudia Aquino, 24enne di Francoforte nata da madre polacca e padre italiano, sarebbe stata la fidanzata di Bastian Muller Pettenpohl prima che nel suo cuore facesse breccia Ilary Blasi. È quanto si scopre dalle anticipazioni del settimanale “Novella 2000”, diretto da Roberto Alessi, che ha raccolto le parole della giovane e tutta la sua delusione per la fine di una relazione che sembrava essere iniziata sotto una buona stella. Come ha lei stessa rivelato, l’incontro con Bastian Muller è avvenuto nel bar di un albergo della città tedesca, di cui è proprietario un amico di Claudia Aquino.

Quest’ultima, ha raccontato: “Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico, poi però, guardandomi bene, si è reso conto che gli piacevo e, dunque, il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi. Ci stavamo conoscendo: siamo usciti spesso a cena, siamo andati al cinema, sono stata più volte a casa sua a Gelnhausen, che si trova a trenta minuti da Francoforte. Lui mi diceva sempre che io sono una donna davvero top, che ho una presenza ‘troppo figa’. Ogni volta che entrava con me in qualche bar, vedeva come ci guardavano e questo gli piaceva, credo”.

CLAUDIA AQUINO A “NOVELLA 2000”: “PRIMA DI ILARY BLASI, BASTIAN MULLER AMAVA ME. POI SI È ALLONTANATO…”

Sulle colonne di “Novella 2000”, Claudia Aquino ha poi aggiunto di non possedere foto che testimonino la sua frequentazione con Bastian Muller prima che lui si innamorasse di Ilary Blasi, in quanto sostiene di averle cancellate tutte dopo il suo improvviso allontanamento: “È successo tutto all’improvviso – ha sottolineato –. Siamo usciti insieme, di venerdì sera, assieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary Blasi. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”.

Un uomo di trentasei anni “non dovrebbe comportarsi così”, ha concluso Claudia Aquino, comunque dispiaciuta per la fine della relazione con Bastian Muller: “Con lui si poteva parlare. A lui è mancata la mamma, a me mio padre e per questo abbiamo avuto delle conversazioni intime, profonde. Ma lui e Ilary credo si conoscessero da un po’…”.











