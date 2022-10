Ilary Blasi, relax con la figlia Isabel/ Dopo un pranzo in famiglia, cinema e…

Ilary Blasi: il suo rifugio è la famiglia

Ilary Blasi continua a rifugiarsi nella famiglia che è sempre stata presente nella sua vita e lo è ancora di più ora che sta affrontando il difficile capitolo della separazione da Francesco Totti. Dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio, Ilary ha scelto di trascorrere tutta l’estate con le sorelle e gli amici di sempre e continua a farlo anche adesso che, da quel comunicato, sono trascorsi dei mesi. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 ottobre, infatti, pubblica in esclusiva le foto di una domenica tranquilla trascorsa da Ilary con tutta la famiglia.

Dopo essersi concessa un pranzo fuori per le Festa dei Nonni a cui erano presenti papà Roberto, mamma Daniela, le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi mariti, i nipoti e i suoi stessi figli, Ilary Blasi ha trascorso anche il resto del pomeriggio in compagnia di quelli che sono i suoi affetti più veri.

Ilary Blasi, pomeriggio spensierato al cinema con Isabel

Dopo il pranzo in famiglia, Ilary Blasi ha trascorso anche il resto del pomeriggio in famiglia portando la figlia Isabel al cinema in compagnia della sorella Silvia e delle nipoti. Un pomeriggio tranquillo e spensierato quello che ha scelto di concedersi Ilary che, in famiglia, prova ad allontanare tutti i pensieri relativi alla separazione da Totti intorno alla quale continuano ad essersi rumors, indiscrezioni e smentite.

Ieri, inoltre, per la prima volta, Ilary si è espressa sulla questione Rolex di cui ha parlato Francesco Totti nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. La Blasi ha così lanciato una frecciatina immortalandosi proprio davanti ad un negozio di Rolex.

