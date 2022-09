Ilary Blasi replica a Francesco Totti a Verissimo?/ Tra gli ospiti 2022 della Toffanin…

Ilary Blasi rinuncia a parlare a Verissimo? Salta l’ospitata: cosa è successo?

Ilary Blasi salta l’ospitata a Verissimo? Dopo l’intervista fiume rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera, in molti avevano ipotizzato che la Blasi potesse andare dalla sua amica Silvia Toffanin per replicare alle accuse. Silvia Toffanin ha però di fatto escluso questa eventualità in quanto n un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni non ha fatto mai il nome di Ilary come prossima ospite del suo programma. La Toffanin ha citato Elodie, Can Yaman e Francesca Chillemi, le due opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e gli sportivi Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Silvia Toffanin ha poi spiegato di aver fatto una scelta con gli autori in base al gossip e all’attualità.

Pensando al gossip è impossibile non pensare alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Si è parlato molto dell’ipotesi che Ilary potesse concedere un’intervista alla Toffanin tanto che a detta dei beninformati Totti sarebbe stato terrorizzato dall’eventualità preferendo giocare di anticipo. L’assenza di Ilary Blasi tra gli ospiti potrebbe però avere diverse motivazioni. Ilary potrebbe aver deciso di far passare del tempo prima di apparire nuovamente in televisione dopo il clamore mediatico che l’ha travolta. Oppure c’è l’eventualità che Ilary non avesse mai pensato alla possibilità di un’intervista rilasciata in tv per parlare della separazione da Totti.

Ilary Blasi e l’ospitata Verissimo, spunta un dettaglio nel promo

La mancata ospitata di Ilary Blasi a Verissimo potrebbe affondare le radici in un accordo tra i legali. Secondo quanto spifferato dal Messaggero nei prossimi giorni gli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbero incontrarsi per trovare un accordo o quantomeno provarci. Tra i punti di questo accordo ci sarebbe la volontà di mettere uno stop alle dichiarazioni pubbliche oltre che un comunicato congiunto per mettere la parola fine su questa vicenda. Come scrive Il Messaggero “Entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi, con punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti”.

Per questo motivo, Ilary Blasi potrebbe aver rinunciato all'ospitata a Verissimo. Nei mesi scorsi si diceva che la puntata fosse stata già registrata ma oggi la verità che emerge è un'altra. Nessuna decisione è stata presa e nessuna puntata della trasmissione è stata registrata. Eppure nel promo di Verissimo è spuntato un dettaglio che ha mandato in estasi in fan. Nello spot si vedono tanti personaggi e compare anche Ilary Blasi che manda un bacio. Segno inequivocabile che una sua intervista ci sarà. Cosa succederà? Ilary parlerà replicando alle accuse di Francesco Totti o preferirà rimanere in silenzio per tutelare i figli?











