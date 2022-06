Ilary Blasi scambia un uomo per Carmen Di Pietro sulla spiaggia in Honduras/ “Alvin ma chi è? Che succede?”

Ilary Blasi e la gaffe con Carmen Di Pietro

Ilary Blasi sorpresa a L’Isola dei Famosi 2022: sulla spiaggia appare un uomo che la conduttrice scambia per Carmen di Pietro. Tutto accade dopo un momento dedicato alla naufraga, finalista e indiscussa protagonista di questa edizione. Carmen Di Pietro ha regalato sorrisi e momenti davvero esilaranti al pubblico, ma in Palapa si racconta: “meraviglioso. TI dico la verità, la notte avevo tanti languorini e Alessandro se ne accorgeva, invece, lui mi diceva ‘tirati su e dovresti tirare su a me’ e gli dicevo ‘pure le mamme possono piangere’, ma a volte lo stomacamento andava via. E’ stata una cosa più mentale”.

Dallo studio Vladimir Luxuria si complimenta con la naufraga: “tu sei stata straordinaria, sei stata fisicamente resistente, hai dimostrato di essere forte. Dico solo una cosa: non mi sarei aspettata questo televoto contro Nicolas”. La Di Pietro replica: “grazie per le bellissime parole, sono qui e vediamo cosa succede” dopodiché viene invitata ad uscire in spiaggia.

Ilary Blasi scambia un operatore per Carmen Di Pietro

Nell’attesa dell’arrivo in spiaggia di Carmen Di Pietro, Ilary Blasi si collega con Alvin ma nell’inquadratura sbuca un misterioso uomo. La conduttrice stupita dalla cosa domanda: “ma chi è Carmen? Ma cosa è successo?”. L’inviato in Honduras allora le spiega che si tratta di un assistente honduregno che lavora nel team dell’Isola. In Honduras, infatti, sono più di 200 gli operatori e gli assistenti che lavorano al reality show e permettono di mettere in scena uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico.

