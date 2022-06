Ilary Blasi sexy a L’Isola dei Famosi/ Abito strettissimo: “non riesco a camminare!”

Ilary Blasi: tubino nero super sexy a L’Isola dei Famosi 2022

Ilary Blasi super sexy a L’Isola dei Famosi 2022 durante la ventiduesima puntata, ma il suo abito ha un piccolo grande difetto: non le permette di camminare! Lady Totti arriva in studio bellissima come sempre e saluta il pubblico e i telespettatori: “buonasera a tutti, ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi. Mancano esattamente tre puntate alla finale e la strada è ancora lunga e tortuosa, piena di sfida e prove. Stanno per sbarcare sull’isola le piratesse con un compito ben preciso: mettere le difficoltà i naufraghi che amano di meno e facilitare i preferiti”.

La Blasi rivela le anticipazioni della puntata che vedrà finalmente sbarcare in Honduras le Piratesse: “stanno per sbarcare in Honduras belle cariche, un grande ritorno di Vera Gemma e Soleil Sorge”.

Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 2022: “non riesco a camminare”

La scelta dell’outfit di Ilary Blasi per la ventiduesima puntata non passa affatto inosservato. La conduttrice per la nuova diretta de L’Isola dei Famosi 2022 ha scelto un tubino nero super sexy che lascia intravedere il corpo mozzafiato della moglie di Francesco Totti. L’abito però ha un piccolo difetto che non passa inosservato all’opinionista Nicola Savino che non perde occasione per stuzzicare la Blasi: “Ilary mi fai vedere un attimo…ha un vestito che non permette di camminare, quindi è entrata…”.

La Blasi non si tira indietro, anzi con la sua solita risata sorniona non nasconde di aver avuto non poche difficoltà per entrare in studio. “Si è visto da come sono entrata” – dice la Blasi che ridendosela di gusto sottolinea – “non riesco a camminare, me sa che mi conviene saltare”. Che dire: Ilary si conferma ancora una volta l’indiscussa regina!

