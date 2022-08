Ilary Blasi “smascherata” dagli amici/ “Non vuole apparire come la moglie tradita…”

Perché Ilary Blasi appare sempre più sui social? La rivelazione degli amici

Ilary Blasi si sta mostrando sempre più sui social. Dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice Mediaset pubblica sempre più spesso video e selfie al mare da sola o con la famiglia. Un atteggiamento che ha subito destato sospetti e sono in molti a chiedersi come mai Ilary abbia cambiato atteggiamento. Alcuni suo amici sono stati intercettati dal Settimanale Dipiù Tv e hanno spiegato che Ilary vuole mostrarsi forte in un momento così delicato. Per questo motivo ha deciso di condividere sui social foto in costume e con sguardi provocanti: “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”, hanno chiarito.

Nel frattempo Francesco Totti sembra essere sparito dai radar. Nella giornata di ieri però è arrivata una segnalazione. Totti non sarebbe in compagnia di Noemi Bocchi ma avrebbe deciso di trascorrere qualche giorno in compagnia di un suo amico alle Terme dei Papi a Viterbo: “Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo”, si legge su Dagospia.

Francesco Totti e Ilary Blasi starebbero arrivando ad un accordo in merito alla gestione dei figli. Gli avvocati sarebbero ancora al lavoro anche se secondo alcune indiscrezioni la villa dell’Eur rimarrà ai figli mentre Ilary Totti si alterneranno. Il loro obiettivo è di garantire che i figli possano continuare a restare nella villa in cui sono cresciuti. Ilary Blasi si alternerà tra Roma e Milano, essendo impegnata alla conduzione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice avrebbe deciso di trasferirsi a Milano anche per trascorrere più tempo con la sua amica Silvia Toffanin. Francesco Totti acquisterà un nuovo immobile a Roma dove vivrà quando non sarà nella villa all’Eur insieme ai suoi figli.

Nel frattempo sembra che i rapporti tra i due siano davvero molto tesi. Dopo l’annuncio della separazione, Francesco Totti è rimasto nella villa all’Eur mentre Ilary è volata in Tanzania assieme ai figli. La conduttrice ha poi fatto ritorno a Roma ed è subito andata a Sabaudia dove si è mostrata la prima volta senza Totti. Ilary appare determinata ad andare avanti senza farsi intimorire dalla bufera mediatica che l’ha travolta.











