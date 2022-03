Ilary Blasi spiazza Silvia Toffanin/ “All’Isola dei Famosi mi levo le mutande…”

Liberi di sognare, uno dei motti di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi torna d’attualità per una battuta che la conduttrice ha fatto a Verissimo. Quando Silvia Toffanin ha omaggiato l’amica con un video delle gaffe della scorsa edizione del reality, viene trasmessa anche la scena in cui Ilary Blasi si toglie gli orecchini. Per questo motivo le ha chiesto se riproporrà questa scena anche nell’edizione che sta per cominciare. La risposta della moglie di Francesco Totti però l’ha spiazzata del tutto. “No, domani mi levo le mutande”, ha replicato in visto della puntata di debutto della nuova edizione, suscitando le risate di tutti i presenti in studio.

Non è la prima volta che Ilary Blasi si lascia andare a battute spiazzanti oltre che esilaranti, lo ha fatto ad esempio in occasione della finale del Grande Fratello Vip nello studio di Alfonso Signorini. Di fatto, comunque, dobbiamo aspettarci sorprese.

Ilary Blasi scherza “Faccio un gesto diverso…”

“Volevo fare un gesto diverso”, ha scherzato Ilary Blasi, che quindi ha deciso. “Liberi di sognare? No, quest’anno no”. Un’ironia quella della conduttrice che diverte sempre e molto i telespettatori, che infatti l’apprezzano anche per questo motivo. “Ma Ilary Blasi insegnaci a vivere”, uno dei tanti commenti che circola sui social. “Non so voi, ma io la amo”, ha scritto un altro utente. I toni dei commenti sembrano unanimi (“L’ho adorata, la numero 1”), ma c’è comunque chi non apprezza il suo stile e l’accusa di non essere elegante. Giudizi che non scalfiscono le certezze di Ilary Blasi.

