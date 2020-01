Ilary Blasi topless da urlo su Instagram/ La foto infiamma il web: “che fantasista!”

Ilary Blasi manda in visibilio il popolo del web pubblicando una foto in bikini! Lady Totti in vacanza alle Maldive con il marito e i figli si sta godendo una vacanza cinque stelle in uno dei resort più prestigiosi condividendo con i fan alcuni momenti della sua vita privata. Per la Blasi la prova costume è ampiamente superato, visto che la conduttrice sfoggia un fisico super tonico con delle curve da sballo! Basta vedere una delle tante foto condivide sul suo profilo Instagram dove ha un seguito da 1,1 milioni di follower a conferma del grandissimo successo. La foto della moglie dell’ex capitano della Roma non è certo passata inosservata considerando i tantissimi likes e commenti da parte dei follower. C’è chi ha scritto “Apperó la Blasi” e chi non ha potuto fare altro che sottolineare “Perfettamente Perfetta”. Non sono mancati i commenti di altri utenti: “Fa vedere qualcos’altro” scrive un signore, mentre fa sorridere quello di un utente che le scrive “Che fantasista”.

Ilary Blasi e Totti in vacanza alle Maldive

Il 2020 è cominciato nel migliore dei modi per Ilary Blasi che ha festeggiato il Capodanno e l’inizio del nuovo anno alle Maldive con la sua famiglia. La bellissima conduttrice, infatti, ha scelto il caldo sole e mare delle Maldive per una magica vacanza in compagnia del marito Francesco Totti e dei suoi figli. Nelle ultime storie di Instagram, la Blasi ha pubblicato un video in cui prende in giro il marito impegnato a guidare e pedalare un pedalò. “Capitano, dove ci porti?” chiede la ex conduttrice del Grande Fratello Vip, a cui l’ex capitano della Roma replica con un “Ariva…”. La Blasi prosegue il suo video con una battuta rivolta anche al figlio impegnato a pedalare a cui dice: “e poi c’è mezzo mozzo”. Infine torna a prendere in giro Totti: “Ma già siamo arrivati capitano?”. La piccola gita in pedalò è terminata e alla famiglia Totti non resta che fare ritorno nella sua dimora con vista mare alle Maldive!

