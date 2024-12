Ilary Blasi torna a parlare di Francesco Totti in vista dell’uscita della sua nuova docu-serie “Ilary”, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 9 gennaio 2025. In un’intervista esclusiva al giornale Grazia, la conduttrice romana ha ripercorso la sua vita tra passato e presente, parlando della fine del suo matrimonio ventennale con Totti e dell’amore ritrovato con Bastian Muller. Riflettendo sulla sua storia con Totti, Ilary ha sottolineato di non essere mai stata particolarmente gelosa dell’ex marito, fino a scoprire che, in effetti, avrebbe avuto buoni motivi per esserlo: “Ho sposato Francesco e il capitano della Roma. L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi”.

Shaila Gatta e Lorenzo ancora vicini al Grande Fratello, tornano insieme?/ "L'amore non si dimentica"

Nonostante siano passati più di due anni dalla loro separazione e i due siano ancora affrontando uno spinoso processo legale, in tanti sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una speranza che fa sorridere Ilary, dato che una riconciliazione tra di loro è totalmente esclusa. “La trovo tenera come cosa. Ma non è possibile questo. E non è neanche rispettoso nei confronti delle persone che sono al nostro fianco”, ha dichiarato la Blasi a Grazia.

Dua Lipa e Callum Turner presto sposi?/ La proposta di matrimonio a Natale e le foto dell'anello

Ilary Blasi lancia nuove stoccate a Francesco Totti: poi parla dell’amore con Bastian Muller

Nel corso dell’intervista a Grazia, Ilary Blasi ha poi continuato a lanciare diverse stoccate a Totti. A più di 40 anni, la vita della conduttrice è stata stravolta completamente, trovandosi ad essere una madre separata e perdendo quel nucleo familiare che aveva tanto sognato. Ilary, però, è un vulcano e adesso guarda solo al futuro. Dopotutto, anche quando erano insieme, Totti non era molto coinvolto nella gestione dei loro tre figli: “Impari ad avvisare. Ma ho sempre fatto da sola, deciso io per i ragazzi. Lui per lavoro era spesso assente. Insomma, è tutto come prima”.

Olivia Hussey è morta: addio alla Giulietta di Zeffirelli/ L'attrice si è spenta dopo una grave malattia

Spazio, infine, al nuovo amore con Bastian Muller. A distanza di quattro mesi dalla separazione con Totti, Ilary ha incontrato per caso l’imprenditore tedesco nella lounge di una compagnia area e, da allora, non si sono più separati. Bastian, che non sapeva neanche chi fosse, l’ha approcciata fuori dalla toilette e, dopo essersi scambiati i contatti, è scoppiata la passione. Ma, come hanno reagito i suoi figli di fronte a questa nuova relazione? “Ho impressa l’immagine di Cristian che mi guarda e mi fa: ‘Ma perché tedesco?’. Isabel lo chiamava per un periodo “il signore inglese”. Ora sanno che è un amico speciale della mamma”, ha raccontato al settimanale Grazia.