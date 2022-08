Ilary Blasi “tradita” dal suo amico Emanuele?/ Retroscena: “Era seduto vicino alla Bocchi”

Ilary Blasi “tradita” anche dallo storico amico Emanuele? L’indiscrezione di Chi

Nel complesso intreccio di gossip attorno alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Chi annuncia nuovi succosi dettagli. Il settimanale di Alfonso Signorini è tornato a parlare del divorzio dell’anno e l’ha fatto aggiungendo altre indiscrezioni, anticipate da Dagospia. Questa volta al centro dell’interesse è la figura di Emanuele, storico amico di Ilary Blasi e di recente avvistato insieme a Noemi Bocchi. “È lo stesso che, la scorsa primavera, era con lei e Totti a Montecarlo. Ed è (o, meglio, era) uno dei migliori amici di Ilary Blasi” scrive la rivista.

Il ruolo di Emanuele si è rivelato fondamentale nella storia, dal momento che fu lui ad accompagnare la Bocchi allo stadio, nelle immagini che la vedevano seduta a poche file di distanza da Totti. Quando le immagini uscirono, il ragazzo fornì alla conduttrice Mediaset una specifica versione dei fatti, “tradendo” così la sua fiducia: “Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così […] Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico“.

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuove vite dopo la separazione ufficiale

Dagospia anticipa l’articolo di Chi in uscita domani nelle edicole, che rivela i dettagli del ruolo che tale Emanuele avrebbe avuto in questa storia. Il settimanale spiega infatti come Ilary Blasi, con tutti questi retroscena esplosi nell’ultimo periodo, starebbe riavvolgendo il nastro e comprendendo qualcosa in più sui meccanismi dietro la separazione da Francesco Totti: “Forse, anche per le delusioni subite, sta rileggendo alcuni episodi del passato in una chiave nuova. Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano?“.

In questo turbinio di indiscrezioni, la ricostruzione dei fatti è ancora ben lontana dall’essere completata. È ormai assodato che la conduttrice e l’ex calciatore hanno preso strade separate: lei si è rifugiata in montagna, lui invece ha preferito rimanere in vacanza a Sabaudia a poca distanza da Noemi Bocchi. Nulla è ancora stato ufficializzato dai due ma, come ammette Chi, per Totti è forse arrivato il momento di fare chiarezza: “Totti, adesso, deve gestire una situazione non facile. Non può continuare a nascondersi ma, se uscisse allo scoperto con Noemi, confermerebbe tutti i sospetti“.











