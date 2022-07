Ilary Blasi vacanza di coppia a Sabaudia?/ Lei posta la foto di due cappuccini e…

Ilary Blasi torna a Sabaudia, lo scatto della colazione insospettisce i fan

Ilary Blasi è tornata a Roma. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata avvistata in spiaggia a Sabaudia . Nella giornata di ieri, Ilary ha pubblicato su Instagram alcune storie che la ritraggono sulla spiaggia che per anni ha frequentato con il marito Francesco Totti. Ilary pubblica alcuni scatti in costume e poi uno della colazione in cui si intravedono due cappuccini e due cornetti. I fan di tutta Italia si chiedono incuriositi di chi sarà il secondo cappuccino. Accanto a Ilary sembra esserci qualcun altro. Lo si evince da questo dettaglio anche se in una storia successiva, Ilary pubblica la foto di cinque bicchieri. Qualche giorno di vacanza con gli amici o una nuova fiamma?

Chiara Ferragni e Ilary Blasi: stesso bikini sui social/ Costume low cost è sold out!

Dopo il viaggio a Zanzibar con i figli, Ilary è tornata in quella che è stata per anni la sua seconda casa. E’ la prima volta però che Ilary trascorre le vacanze estive a Sabaudia senza Francesco Totti. Chi vive nella cittadina in provincia di Latina o chi la frequenta abitualmente in estate, è sempre stato abituato ad incontrare la famiglia Totti al completo in spiaggia, al ristorante, in giro per negozi. La conduttrice starebbe trascorrendo del tempo con le sue amiche e con le sorelle Silvia e Melory che in questi mesi non le hanno mai fatto mancare il supporto.

Ilary Blasi, prima vacanza da single a Sabaudia/ Il bikini preoccupa “Troppo magra”

Ilary Blasi aveva un patto con Francesco Totti? L’indiscrezione

Il Settimanale Dipiù Tv ha lanciato nuove succose indiscrezioni in merito alla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Stando ad alcune testimonianze, sembra che i due fossero una coppia aperta. Sia Francesco che Ilari avevano le loro frequentazioni ma facevano di tutto per non farsi scoprire in modo da non mettere in pericolo la loro riservatezza. Alcuni fonti vicine alla coppia hanno rivelato: “Da anni Ilary viveva in modo abbastanza libero e quando veniva a lavoro per Milano si comportava di conseguenza. D’altronde anche Francesco viveva con grande libertà la sua vita privata”. Totti e Ilary sarebbero dunque stati una coppia aperta: “Totti e Ilary si sentivano liberi di incontrare altre persone a patto, però, di fare tutto con riservatezza, evitando di farsi scoprire e di mettere così l’altro in una situazione antipatica. E, soprattutto, di mettere in difficoltà i figli, che per tutti e due sono sempre stati la cosa più importante”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, i due convivono già?/ Un'indiscrezione alimenta il gossip...

La versione dei fatti conferma quanto spifferato dal Settimanale Chi che aveva parlato di un patto tra Totti e Ilary. La conduttrice avrebbe vietato a Totti di mostrarsi con nuove o vecchie fiamme e quando sono uscie le foto sul Settimanale Chi sembra che lei sia andata su tutte le furie: “Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi. Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA